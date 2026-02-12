Incidentul, petrecut puțin înainte de ora 15:00 la peronul 1, pare să fi fost declanșat de refuzul victimei de a oferi bani agresorului.

Transportat cu elicopterul la spital

Potrivit anchetatorilor, bătrânul a fost acroșat de garnitura de tren, suferind răni grave la nivelul unui picior.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului i-au acordat primul ajutor, stabilizându-l înainte ca un elicopter de salvare să îl transporte de urgență la spital.

Primele informații indică faptul că, înainte de atacul brutal, agresorul abordase victima pentru a-i cere bani.

Mai mult, martorii susțin că individul ar fi încercat să obțină bani și de la alte persoane aflate în perimetrul gării.

Poliția cere ajutorul populației

Imediat după comiterea faptei, agresorul a fugit spre zona parcărilor din apropierea gării. Poliția și Parchetul din cantonul Solothurn au declanșat o amplă anchetă pentru a stabili cronologia exactă a evenimentelor și pentru a-l prinde pe făptaș.

Autoritățile au făcut publice semnalmentele suspectului:

Înălțime: aproximativ 1,80 metri;

Aspect: păr lung și barbă;

Semne particulare: purta un rucsac în momentul incidentului.

Poliția Cantonală Solothurn face apel la toți cetățenii care s-au aflat duminică după-amiază în zona gării Grenchen Nord și care au observat comportamentul suspectului sau dețin informații despre identitatea acestuia să contacteze de urgență autoritățile.

