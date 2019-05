Un pensionar din Argeș a fost bătut și violat de un consătean!

Pe data de 21 mai, Nelu S., de 49 de ani, din comuna Hârseşti a mers la cârciuma din sat, împreună cu vecinul său, un pensionar în vârstă de 68 de ani. Cei doi au băut şi au plecat înapoi către casă, dar au decis să continue beţia la Nelu S., a notat curier.ro.

„A zis să mergem să mai bem ceva la el. Am stat amândoi pe prispa casei şi am băut. Apoi, a zis să mă duc până în casă că vrea să-mi arate ceva. M-am dus, că nu ştiam ce are de gând! Când am intrat mi-a dat cu un vătrai în cap şi eu am căzut la pământ. M-a luat la bătaie”, a povestit victima.

Nelu S. l-a băut crunt. După aceea l-a violat! După ce l-a batjocorit, l-a târât afară din casă pe cel rănit și, printr-o ruptură din gard, l-a dus şi l-a abandondat în curtea lui.

Din cauza leziunilor suferite, victima nu a putut să ajungă în casă. Fără pantaloni pe el şi plin de sânge, s-a târât cum a putut până la o grămadă de fân cosit, fiindu-i foarte frig. A zăcut acolo până dimineaţă şi mai mult de atât.

Agresorul a spus că „au tras câinii de el”!

Bătrânul a fost văzut de nişte vecini, dar aceștia nu s-au dus în curte să vadă despre ce este vorba, ci l-au întrebat pe Nelu S. dacă ştie ce a păţit vecinul lui. Agresorul a minţit spunând că „ au tras câinii de el”.

Când au văzut că victima nu se mişcă din locul unde zăcea, localnicii au chemat, în sfârșit, o ambulanţă, fiind sesizată şi poliţia. Imediat cum cel rănit a fost transportat la spital, agresorul a fugit. Pensionarul bătut şi violat a fost internat şi a stat câteva zile sub supraveghere medicală.

În tot acest timp a fost supus şi unui consult medico-legal care a confirmat abuzul sexual şi celelate leziuni, bătrânul fiind plin de vânătăi şi de răni pe trup.

În ziua în care s-a întors de la spital acasă, s-a întors şi agresorul crezând că a scăpat basma curată. Nu a fost aşa, fiind ridicat luni, de poliţişti! A fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore.

Nelu S. a fost prezentat ieri Judecătoriei Costeşti cu propunerea de arestare preventivă. Instanţa a admis cererea şi a emis pe numele său un mandat pentru 30 de zile. În faţa judecătorilor, violatorul a motivat că a fost băut şi din cauza alcoolului nu a mai ştiut ce face.

Acesta a mai precizat că a avut o perioadă de câţiva ani în care nu a consumat deloc alcool şi fusese prima zi în care a renunţase la abstinenţă. Nelu S. este divorţat de aproximativ 15 ani şi locuieşte singur, la fel ca vecinul pe care l-a batjocorit.

