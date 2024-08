Pavel Kuşnir a murit la o dată neprecizată într-un centru de arest preventiv din Birobidjan, reședința administrativă a Regiunii Autonome Evreiești, care se învecinează cu China.

Moartea lui Kușnir nu a fost anunţată în mod oficial. Contactată luni de AFP, administraţia penitenciară locală nu a dorit să facă vreun comentariu.

„Am primit scrisori de la codeţinuţi, iar venind de la acest centru de detenţie nu mai există îndoieli cu privire la faptul că a decedat”, a declarat sâmbătă pentru Current Times Olga Romanova, şefa în exil a unui ONG care oferă sprijin deţinuţilor din Rusia.

Potrivit Olgăi Romanova, Pavel Kuşnir ar fi murit în urma unei greve a foamei.

O prietenă din copilărie a pianistului, Olga Şrîgunova, a declarat publicaţiei ruse Vot Tak că a fost informată despre deces, survenit aparent la sfârşitul lunii trecute, de către mama acestuia.

Luni, echipa defunctului lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, decedat la rândul său în detenţie în februarie anul acesta, a postat pe X un apel la donaţii în vederea repatrierii trupului neînsuflețit al pianistului în oraşul său natal, Tambov, în partea europeană a Rusiei.

În mai 2024, un canal de știri de pe Telegram a relatat despre arestarea lui Kușnir pentru acuzația de „apeluri la terorism”, o infracţiune care poate fi pedepsită aspru în Rusia. Nici arestarea pianistului nu a fost anunţată în mod oficial.

Potrivit Vot Tak, pianistul a publicat, începând din noiembrie 2022, patru înregistrări video pe un canal de YouTube urmărit de câteva zeci de persoane în care critica Kremlinul şi invazia din Ucraina.

Într-una dintre aceste înregistrări video, văzută de AFP, el proclama: „Jos cu războiul din Ucraina”, „Jos cu regimul fascist putinist”, „Libertate deţinuţilor politic”. În plus, denunţa masacrul de la Bucea comis de armata rusă în primele zile ale invaziei, declanșată de liderul rus Vladimir Putin în data de 24 februarie 2022.

Musician and anti-war activist Pavel Kushnir died in the Birobidzhan pre-trial detention center after a hunger strike. He was tried for criticizing Putin.



The 39-year-old pianist died on July 27. He went on a hunger strike in the isolation center and refused water in the last… pic.twitter.com/RTYWkI2nDo