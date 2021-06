Un pilot de off-road a murit după ce s-a răsturnat cu mașina în râul Oituz, în timpul competiției

Federația Română de Automobilism Sportiv a transmis că cel care și-a pierdut viața este pilotul echipajului, Adrian Cernea, fost campion național. Alex Tache, copilot, a fost salvat în ultima clipă.

„Cu durere în suflet anunțăm faptul că pilotul de off road, fost campion național, Adrian Cernea, a decedat astăzi, în timpul unei etape naționale de off road, care are loc la Slănic Moldova”, transmite Federaţia Română de Automobilism Sportiv.



Echipajul format din Adrian Cernea și copilotul Alex Tache urma să traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecuseră fără probleme moment în care au fost surprinși de o viitură. Mașina de concurs a fost luată de ape. Alex Tache a fost salvat în ultima clipă, însă Adrian Cernea a rămas blocat în mașina luată de ape, conform membrilor Comisiei Naționale de Off Road, prezenți la Slănic Moldova. FRAS:

„Concursul a fost întrerupt imediat și în încercarea de salvare a acestuia, s-a intervenit atât cu echipaje de off road, care erau prezente la fața locului, cât și cu echipaje ISU. Din păcate, trupul său a fost găsit fără suflare câteva sute de metri mai jos. Încă din momentul în care a primit primele informații privind dispariția lui Adrian Cernea în ape, Biroul Executiv al Federației Române de Automobilism Sportiv s-a întrunit de urgență și a deschis o anchetă pentru a vedea în ce circumstanțe s-a produs tragedia”, transmite FRAS.

„Membri ai Comisiei de Off Road au informat familiile imediat după ce s-a aflat de momentul viiturii și s-a păstrat legătură în permanență. În acest moment președintele FRAS, Norris Măgeanu, și vicepreședintele Cătălin Nicolescu, șef al Comisiei de Securitate, se află în drum spre Slănic Moldova”, mai anunţă Federaţia, pe Facebook.

Sursă Foto: Captură video Digi24

Raed Arafat, şeful DSU, a anunţat, într-o intervenţie la Digi 24, că a discutat cu prefectul de Bacău, iar concursul a fost oprit. Leonard – Ioan Bulai, prefectul Bacăului, a precizat că organizatorii ştiau condiţiile meteo, iar piloţii şi-au asumat condiţiile. Potrivit acestuia, concursul este întrerupt, iar organizatorii aşteaptă ca echipajele să revină la Slănic. Mâine urma să se desfăşoare premierea.

Accidentul s-a petrecut între localitatea Brețcu din judeţul Covasna și localitatea Poiana Sărată din judeţul Bacău.

Copilotul, în vârstă de 35 de ani, a reușit să iasă din mașină și a fost găsit în viață. Este stabil hemodinamic, fiind preluat de echipajul SMURD Oneşti.

Din cadrul ISU Bacău, Detașamentul de Pompieri Onești a plecat în zonă cu o autoutilitară de intervenție, un autoturism de primă intervenție și comandă, o unitate SMURD și o ambulanță SAJ.

De la punctul unde drumul forestier se intersectează cu Drumul Național, din cauza faptului că drumul forestier este greu accesibil, mai ales după ploaia din ultimele ore, echipajele ISU au continuat deplasarea pe jos.

Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la ISU Covasna nu a putut ajunge la locul accidentului.

