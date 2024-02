Dronele „MAGURA” au doar șase metri lungime și sunt propulsate de skijet-uri, a spus pilotul, dar au o rază mare de acțiune de aproximativ 800 de kilometri, oferind armatei libertatea de a lansa dronele de pe zone mari de linia de coastă a Ucrainei pentru misiuni împotriva țintelor din Crimeea.

Atacul a avut în noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie și a fost revendicat de Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR). GUR a anunțat la acel moment că unităţile sale au scufundat o corvetă Ivanoveț din clasa „Tarantul”, din cadrul Flotei ruse din Marea Neagră, care era încărcată cu rachete și avea la bord un echipaj de 40 de marinari.

Nava a primit „lovituri directe la carenă” și a fost deteriorată iremediabil înainte să se scufunde, potrivit ucrainenilor. Rușii au doar trei astfel de ambarcațiuni, astfel că pierderea este „destul de semnificativă”, a mai susținut Kievul.

Massive release of footage this morning from the Ukrainian USV strike sinking the Russian Tarantul-class corvette Ivanovets off the coast of Crimea yesterday.



Seen here, the Ivanovet's two port-side SS-N-22 Sunburn antiship cruise missiles suffer a catastrophic detonation. pic.twitter.com/REKyIm8gMu