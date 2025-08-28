Hatvanpuszta este un conac istoric din Ungaria, situat în apropiere de Alcsút (districtul Bicske, județul Fejér, 50 de kilometri de capitala Budapesta), remarcat prin originile sale ca parte a unei operațiuni agricole înființate de Arhiducele Iosif al Austriei, în secolul al XIX-lea

„Palat din banii publici”

Ákos Hadházy, 51 de ani, un deputat maghiar independent, membru al Adunării Naționale a Ungariei din 2016, a filmat pe ascuns domeniul Hatvanpuszta, săptămâna trecută.

„L-am căutat pe proprietar ca să-l întreb: dacă este un monument (pe hârtie este, în realitate nu a mai rămas aproape nimic din el), Ei bine, din păcate, nu l-am găsit acolo. Grădinarii care se ocupau de trandafiri și de tunderea ierbii cu o mașină robotizată erau acolo. Mi-au cerut să plec când m-au văzut”, a explicat politicianul.

Videoclipul urcat pe contul de YouTube al politicianului are, în nici 24 de ore, aproape 70.000 de vizualizări și arată, între altele, o grădină superbă, piscină, garaje subterane și o sală de mese uriașă.

Mulți comentatori au acuzat corupția, un utilizator scriind că înregistrările arată cum „Orbán și prietenii săi își construiesc un palat cu bani publici”.

Alții au sugerat că proprietatea ar putea fi folosită mai bine ca orfelinat sau spital.

Orbán: „Nu e palat, ci fermă”

Premierul ungar a respins afirmațiile conform cărora ar fi adevăratul proprietar al terenului. El susține că „Hatvanpuszta nu este o proprietate de lux, ci o fermă”. „Nu am găsit dovezi că se fac munci agricole acolo”, spune Hadházy, în filmările sale.

Poarta din spate era larg deschisă, nimeni nu a încercat să mă oprească Accesul ilegal este exclus, nu-i așa, din moment ce premierul țării susține că este o fermă agricolă pe jumătate construită (nu este!).

Tatăl lui Orbán, Gyozo (84 de ani), a declarat, pentru ziarul proguvernamental Bors, că a cumpărat terenul în 2011 și intenționează să reconstruiască acolo o fermă istorică din secolul al XIX-lea.

„Per total, monumentul este o harababură, ferma este o harababură, dar și luxul incomensurabil este o harababură”, a concluzionat Hadházy.

„A tras de volan spre mine”

Hadházy susține că a suferit un accident rutier, după ce a plecat, pe 25 august. O mașină cu agenți „de la compania care păzea domeniul” l-a tamponat.

Veneam pe drumul de pământ, agentul de pază a vrut să mă depășească și a tras de volan pe mine. Apoi mașina s-a răsturnat din cauza denivelărilor drumului. Din fericire, nu au fost răniți.

În acest caz, datat 25 august, poliția a deschis un dosar penal pentru punerea în pericol a publicului.

Viktor Orbán și-a consolidat puterea de la revenirea sa la conducere în 2010, ajutându-și aliații să acumuleze averi impresionante. El menține relații apropiate cu Rusia. Din cauza acuzațiilor de corupție, UE a înghețat până acum fonduri de aproximativ 19 miliarde de euro destinate Ungariei. Guvernul lui Orban respinge aceste acuzații.



