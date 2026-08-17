Judecătoarea Viktoria Maliamova, de la Tribunalul din Pskov, l-a condamnat pe Lev Șlosberg la 11 luni și o lună de închisoare sub pretextul că a „discreditat” armata rusă și a răspândit „informații false” despre așa-zisa operațiune militară specială împotriva Ucrainei.

Sentința este prezentată de regimul de la Moscova va fiind „blândă” în comparație cu cererea procuroarei Anna Goreaceva la 12 ani și o lună de închisoare și ținând cont de faptul că Șlosberg fusese deja condamnat, în noiembrie 2025, la 420 de ore de muncă în folosul comunității pentru că și-a încălcat statutul de „agent străin” pe care i l-a atribuit Kremlinul pentru a-l defăima public.

Lev Șlosberg, o nouă victimă a represiunii din Rusia

Lev Șlosberg s-a trezut cu procesul de „discreditare” a armatei ruse după ce făcut apel la pace imediată în Ucraina în timpul unei dezbateri online cu istoricul Iuri Pivovarov. Procesul a fost „umflat” cu acuzația de răspândire de „informații false” pentru faptul că politicianul a redistribuit pe 25 februarie 2022 un articol din Ecoul Moscoei cu prima pagină a ziarului britanic Daily Mirror care conținea imaginea unei femei pline de sânge și cea a lui Vladimir Putin cu comentariul „Sângele ei… Mâinile lui”.

Politicianul a respins ambele acuzații, precizând, cel puțin în cazul repostării, că datează dinainte de adoptarea legii împotriva „știrilor false”, promulgată de Putin pe 4 martie 2022. Potrivit experților, această lege este vagă și special concepută pentru a reprima orice conținut ce nu convine Kremlinului.

Condamnat în lipsa avocaților

Lev Șlosberg a fost condamnat în lipsa avocaților săi. În plus, el a fost împiedicat să-și țină pledoaria finală, judecătoarea întrerupându-l în mod constant, mai ales atunci când evoca necesitatea unui armistițiu între Rusia și Ucraina.

„Vieţile a mii şi mii de oameni au fost curmate în această perioadă. Mai devreme sau mai târziu, numărul exact şi complet al victimelor – inclusiv numele acestora – va fi făcut public, iar întreaga naţiune va tremura la vederea acestei liste de martiri”, a spus Șlosberg, potrivit unei transcrieri realizate de Mediazona.

„Astăzi, cimitirele din ţara noastră, inclusiv cele militare, se extind mult mai rapid decât maternităţile, grădiniţele şi şcolile”, a deplâns el.

Iabloko denunță dezintegrarea justiției ruse

Partidul Iabloko, exclus din alegeri legislative din ordinul lui Vladimir Putin, a denunțat condamnarea lui Șlosberg și a calificat-o o „tragedie a dezintegrării justiției ruse contemporane”.

Lev Șlosberg este unul dintre puținii politicieni ruși care s-au opus public războiului din interiorul Rusiei. El a insistat întotdeauna asupra încetării ostilităților pentru ca rușii să nu mai fie uciși, dar nu s-a pronunțat niciodată pentru înfrângerea Rusiei, spre deosebire de alți opozanți ai Kremlinului.

Un alt vicepreşedinte al partidului Iabloko, Maksim Kruglov, a fost condamnat în iunie la şapte ani de închisoare sub acuzația că ar fi răspândit de minciuni despre armata rusă.

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