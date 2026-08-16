Kremlinul se teme de forțele politice care fac apel la pace

Partidul social-liberal Iabloko nu mai este tolerat de Kremlin după ce și-a înmulțit apelurile la pace în Ucraina. Prin urmare, formațiunea politică a fost exclusă din alegerile pentru Duma de Stat sub pretextul că a primit donații de 16.900 de ruble „de la anumiți cetățeni care ar fi obținut fonduri din străinătate” și a făcut apel la „extremism”.

Apelul la „extremism” înseamnă, în interpretarea regimului Putin, orice mesaj pentru pace, antirăzboi, pentru libertate, democrație și pentru investiții în îmbunătățirea vieții în Rusia, nu în rachete ucigașe și în structuri de securitate represive.

Iabloko a contestat decizia la Curtea Supremă și a prezentat dovezi care contrazic versiunea oficială a excluderii sale din alegeri. Potrivit Iabloko, dacă aspectele reținute de instanță ar fi respectate întocmai pentru toate partidele parlamentare, atunci niciunul nu ar trebui să candideze la alegeri.

Rusia Unită, finanțată generos din străinătate

Conform rapoartelor analizate de Centrul anticorupție al partidului Iabloko, cele cinci formațiuni politice parlamentare din Rusia au primit, în perioada 2021-2025, donații de 1,15 miliarde de ruble din străinătate. Cea mai mare sumă i-a revenit partidului Kremlinului, Rusia Unită, care a primit 811,75 de milioane de ruble (8,3 milioane de euro), inclusiv din 22 de țări considerate „neprietenoase” de către regimul de la Moscova.

Donații din străinătate a primit și partidul ultranaționalist Rodina, care a depus reclamația ce a dus la excluderea Iabloko din alegerile pentru Duma de Stat.

„Nu susținem că partidele enumerate au încălcat formal legea. Tocmai acesta este scopul anchetei: activitatea economică externă obișnuită nu ar trebui să transforme automat o donație legală în «finanțare străină». Cu toate acestea, toate partidele parlamentare încalcă în mod clar criteriile stabilite prin decizia Curții Supreme din 10 august”, a transmis Iabloko, citat de Meduza.

Iabloko a cerut Curții Supreme fie să anuleze excluderea sa din alegeri, fie să aplice aceleași criterii pentru partidele care candidează pentru cele 450 de mandate din Duma de Stat.

Liderul Iabloko, Nikolai Rîbakov, a sugerat că partidul său a fost eliminat din alegeri deoarece are opinii diferite față de regimul de la Kremlin.

Jurnalist rus: Iabloko a fost exclus din ordinul lui Putin; justiția, supusă total regimului

Potrivit jurnalistului rus Mihail Zîgar, excluderea Iabloko a fost propusă de Serviciul Federal de Securitate (FSB, principalul succesor al KGB-ului sovietic) și Serghei Kirienko, responsabil de politica internă a Kremlinului, iar decizia finală a luat-o Vladimir Putin și Curtea Supremă doar a pus-o în aplicare.

Kirienko și FSB considerau că menținerea partidului pe lista electorală era prea riscantă ținând cont de declarațiile sale pro-pace și faptul că mulți ruși ar putea răspunde acestui apel prin votul la urne. „Iabloko a devenit mai puțin un concurent pentru puterea politică și mai mult un barometru al sentimentului public”, conchide Mihail Zîgar într-un articol publicat în ziarul german Der Spiegel.

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