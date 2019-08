O fotografie dată publicităţii de Patrula de Poliţie a Statului Washington arată pe locul pasagerului o placă de spumă pe care sunt plasate opt telefoane mobile pe care este rulat Pokemon, potrivit Mediafax.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm