Bărbatul a fost transportat joia trecută la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, unde a fost internat până la aflarea rezultatul testului de COVID-19. După ce rezultatul a fost pozitiv, poliţistul a fost internat la spitalul-suport COVID-19 de la Târgu Cărbuneşti.

Conform reprezentanţilor Poliţiei Gorj, trei colegi cu poliţistul bolnav au intrat în autoizolare. Soţia acestuia lucrează la Primăria Tismana.

“Este în izolare de săptămâna trecută. Noi am luat măsuri, în sensul că am efectuat o dezinfecţie la parterul clădirii. Nu are simptome. Soţul avea unele probleme: dureri musculare, temperatură”, a precizat Marian Slivilescu, primarul oraşului Tismana, pentru ziarul Adevărul.





