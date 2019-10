De Cristian Anton,

Agentul George Boran a scris o postare cu titlul ”Am fost polițist 20 de zile! Mi-am dat demisia! Nu vreau să mor, din cauza indiferenței și incompetenței voastre!”.

Boran se prezintă ca fiind ”un băiat din Caraş-Severin care a fost plecat în Spania, împreună cu familia, timp de 15 ani”.

La vârsta de 18 ani a decis să revină în România şi a urmat cursurile Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca, iar după absolvire, pe 1 octombrie 2019, a fost repartizat la IPJ Prahova.

Scârbit fiind din şcoală, când am ajuns la IPJ Prahova, unde am observat lipsurile logistice cât şi multe ”drepturi” care figurau doar în scris, am decis să îmi dau demisia. Din momentul acela au început bătăile de joc şi ”miştourile” din partea unor colegi cu funcţii înalte. George Boran:

Boran susţine că a fost nevoit să meargă la intervenţii fără a i se asigura dotările necesare, în autospeciale care nu îndeplineau condiţii minime de siguranţă pentru ocupanţii lor.

În plus, la secţia la care a fost repartizat nu exista apă curentă, toaletă şi nici încălzire.

”Rămân cu amintirea că am purtat haina de poliţist pe care am îmbrăcat-o cu mândrie. Vă mulţumesc că nu mi-aţi dat altceva de ales decât să mă întorc în ţara de unde am venit”, se mai arată în postare.

IPJ Prahova: ”A fost un act unilateral de voință”

Ulterior, Inspectoratul de Poliție al Județelui (IPJ) Prahova a precizat că demisia agentului a fost ”un act unilateral de voință” și că ”s-au purtat discuții” cu acesta.

”Referitor la demisia depusă de către agent, precizăm faptul că acest lucru este un act unilateral de voinţă, deşi s-au purtat discuţii în acest sens cu lucrătorul. Totodată, s-a dispus efectuarea unor verificări de către structurile de specialitate din cadrul unităţii, iar în funcţie de rezultatul acestora vor fi luate măsuri în consecinţă”, a transmis Compartimentul de Relaţii Publice al IPJ Prahova, potrivit Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, la nivelul inspectoratului sunt demarate proceduri de amenajare a spaţiilor de lucru, în cursul acestui an fiind deja reabilitate cinci posturi de poliţie.

