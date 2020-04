De Paul Tecuceanu,

Charles Calvin, un pompier voluntar din New Chicago, statul Indiana, aştepta cu nerăbdare să primească suma de 1.700 de dolari în cont, ce reprezenta un stimulent financiar plătit de statul american celor afectaţi financiar de pandemia de coronavirus.

Bărbatul a mers la bancomat pentru a retrage 200 de dolari și a avut parte de o supriză de proporții.

„M-am uitat la soldul care mai rămăsese în contul meu. Aparent, contul meu avea 8,2 milioane USD”, a declarat, pentru WGN 9, pompierul.

