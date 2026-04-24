Tema Express a părăsit Golful Persic

Portcontainerul, cu o lungime de 260 de metri, era blocat în Golful Persic încă de la izbucnirea războiului cu Iranul, relatează NDR.

Un purtător de cuvânt al Hapag-Lloyd a confirmat vineri pentru NDR că nava Tema Express a părăsit Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele zile. Nava va reintra în programul de navigație. Din motive de securitate, compania nu a dorit să ofere informații suplimentare.

Tema Express este o navă container care navighează sub pavilionul Liberiei. Potrivit Marine Traffic, lungimea sa totală (LOA) este de 260,05 metri, iar lățimea sa este de 32,3 metri.

Patru nave Hapag-Lloyd rămân în continuare blocate

Inițial, au fost șase nave ale companiei Hapag-Lloyd, cu un total de 150 de marinari, care au rămas blocate în Golf din cauza blocadei din Strâmtoarea Ormuz.

În prezent, mai sunt patru nave cu aproximativ 100 de membri ai echipajului, a explicat purtătorul de cuvânt al Hapag-Lloyd. Pentru una dintre nave, contractul de închiriere a expirat, astfel încât aceasta nu mai aparține flotei Hapag-Lloyd.

Este imposibil de prevăzut când se vor putea întoarce navele rămase. Directorul general al grupului, Rolf Habben Jansen, a declarat joi că se așteaptă o fereastră de timp în care navele ar putea eventual să iasă din zonă. Marinarii sunt bine aprovizionați cu alimente și apă potabilă; aceasta nu reprezintă o problemă.

Numeroase nave sunt blocate

Și numeroase nave aparținând altor companii de transport maritim sunt blocate în Golf. Încă de la sfârșitul săptămânii trecute, compania de croaziere TUI Cruises din Hamburg și compania elvețiană MSC au anunțat că trei dintre navele lor de croazieră au traversat Strâmtoarea Ormuz.

Iranul blochează practic Strâmtoarea Ormuz, poarta de intrare în Golf, încă de la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie.

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din nou după ce Iranul a confiscat o navă comercială în Strâmtoarea Ormuz, chiar în timp ce negocierile de pace cu Statele Unite sunt blocate. Washingtonul amenință deschis cu intervenția militară, scrie Reuters.

Președintele Donald Trump a adoptat o poziție de așteptare strategică în conflictul cu Iran, declarând la Casa Albă că nu va impune un calendar militar rigid, în ciuda blocajului naval care tensionează relațiile bilaterale.





