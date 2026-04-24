Iranul a confiscat o navă în Strâmtoarea Ormuz și a blocat temporar tranzitul maritim

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu soldați de comando mascați care au luat cu asalt o navă uriașă de marfă. Militarii au ajuns lângă vas cu o barcă rapidă, au urcat pe o scară de frânghie și au intrat în interior cu armele pregătite.

🚨🇮🇷 BREAKING: IRGC Navy released footage of seizing the MSC Francesca and Epaminondas container ships in the Strait of Hormuz. https://t.co/Lft6ejMj0Q pic.twitter.com/Sg4NB7AbzB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 22, 2026

Operațiunea a vizat nava MSC Francesca. În imagini apare și o altă ambarcațiune, Epaminondas. Iranul susține că ambele nave ar fi încercat să traverseze strâmtoarea fără permisiune.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic pentru economia globală. Înainte de conflict, aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate din lume treceau pe aici. Orice blocaj sau tensiune afectează imediat piețele și crește costurile la nivel global.

Negocierile de pace dintre SUA și Iran au eșuat

Războiul dintre SUA și Iran, început pe 28 februarie, este momentan într-un armistițiu fragil din 8 aprilie. Au existat discuții în Pakistan, pe 11 și 12 aprilie, dar acestea s-au încheiat fără rezultat. O nouă rundă de negocieri nu a mai avut loc.

Iranul spune clar că nu va redeschide strâmtoarea până când SUA nu ridică blocada asupra transporturilor maritime iraniene. Teheranul consideră această blocadă o încălcare a armistițiului. În același timp, Iranul cere oprirea atacurilor Israelului asupra Libanului, unde este implicată gruparea Hezbollah, susținută de Teheran.

Trump: „Avem control total”, dar amenință cu forța

Donald Trump a transmis mesaje contradictorii. Pe de o parte, a spus că SUA au „control total” asupra strâmtorii. Pe de altă parte, a recunoscut că Iranul încă poate crea probleme serioase. Președintele american a declarat că a ordonat Marinei „să împuște și să ucidă” ambarcațiunile iraniene care plasează mine în zonă și să intensifice operațiunile de deminare.

„Dacă Iranul nu vrea o înțelegere, îl voi termina militar”, a spus Trump.

Totuși, liderul american a exclus folosirea armelor nucleare: „Nu, nu aș folosi-o. O armă nucleară nu ar trebui să fie niciodată permisă de nimeni”. SUA pregătesc planurile de atac asupra capacităților Iranului din Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman dacă armistițiul actual cade.

Israelul așteaptă „undă verde” pentru noi atacuri

Israelul a anunțat că este pregătit să reia atacurile asupra Iranului. Ministrul Apărării, Israel Katz, a spus că țara sa așteaptă acordul SUA pentru a relua operațiunile și a amenințat direct conducerea Iranului.

În paralel, Israelul și Libanul au decis să prelungească armistițiul cu trei săptămâni, după o întâlnire la Casa Albă, la care a participat și Trump.

Statele Unite au redirecționat deja 33 de nave de la începutul blocadei maritime impuse Iranului și a confirmat că a intervenit asupra unui petrolier în Oceanul Indian. Iranul respinge însă afirmațiile că ar exista diviziuni interne și susține că mesajele venite din SUA sunt parte a unui „război mediatic”.

