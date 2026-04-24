În timp ce Teheranul acuză Washingtonul de sabotarea dialogului, Trump pune întârzierea negocierilor pe seama lipsei de leadership din Iran, subliniind că țintește un acord „definitiv” și dorește să evite experiența conflictelor americane de lungă durată.
Tensiunea rămâne însă ridicată în Strâmtoarea Ormuz, unde Marina SUA are ordin să riposteze letal împotriva provocărilor, în timp ce diplomația americană încearcă simultan să mențină fragilul armistițiu dintre Israel și Hezbollah.
Trump anunță un succes istoric după negocierile dintre delegațiile israeliană și libaneză
Președintele Donald Trump a anunțat oficial prelungirea armistițiului dintre Israel și Liban cu încă trei săptămâni, în urma unei întâlniri catalogate drept „istorică” la Casa Albă. Liderul american a precizat că discuțiile dintre cele două delegații au decurs excelent și a confirmat că îi va găzdui în viitorul apropiat pe premierul Benjamin Netanyahu și pe președintele Joseph Aoun pentru a consolida acest acord de pace.
Trump recunoaște că americanii vor plăti mai mult pe benzină, dar „pentru o perioadă scurtă de timp”
Americanii se pot aștepta să cheltuiască mai mulți bani pe benzină „pentru o perioadă”, a declarat Donald Trump, în contextul în care termenul pentru încheierea războiului rămâne incert. Răsplata pentru aceste prețuri mai mari, potrivit președintelui, este „un Iran fără arme nucleare”.
„Vreau să ajung la un acord prin care națiunea noastră și lumea să fie ferite de nebuni înarmați cu arme nucleare”, le-a spus el reporterilor în Biroul Oval.
Mojtaba Khamenei este „lider doar cu numele” în Iran
Deciziile strategice ale Iranului sunt acum dominate de un grup de comandanți ai Gardienilor Revoluției, în detrimentul unui lider religios suprem, se arată într-o investigație realizată de The New York Times. Liderul oficial al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a fost văzut sau auzit de la numirea sa în martie 2026.
„Mojtaba conduce țara ca un director de consiliu de administrație”, a declarat Abdolreza Davari, consilier al fostului președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad. El a adăugat: „Se bazează mult pe sfaturile membrilor consiliului, iar deciziile sunt luate colectiv. Generalii sunt acești membri”.
Ultimele informații despre starea sa de sănătate lui Mojtaba Khamenei
Noul ghid suprem al Republicii Islamice Iran, Mojtaba Khamenei (56 de ani), a fost „grav rănit” într-un bombardament efectuat de armata israeliană la începutul operațiunii „Epic Fury”, pe 28 februarie, în care a fost ucis și tatăl său, fostul ghid suprem Ali Khamenei, dar este „lucid și activ”, scrie publicația americană The New York Times (NYT), citată de AFP.
„El a suferit trei intervenții chirurgicale la un picior și urmează să i se pună o proteză. De asemenea, a fost operat la o mână și își recapătă treptat capacitatea de a o folosi. Fața și buzele sale au suferit arsuri grave, ceea ce îl face să vorbească cu dificultate”, scrie ziarul american, care afirmă că a obținut informațiile de la patru responsabili iranieni.
