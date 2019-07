Preotul paroh, nemulțumit că rudele decedatului nu l-au chemat pe el să oficieze slujba, s-a dus val vârtej acolo și a sărit la bătaie, a notat publika.md.

Lumea, înmărmurită, a rămas blocată când preotul a început să se bată cu alt bărbat. Curând, aceștia l-au apărat pe enoriașul atacat de preot.

Pe fundal se aud enoriașele mai în vârstă cerându-le celor cu telefoane: „Filmați, mă!”. Victimele au depus plângere la poliție și au anunțat că se vor adresa și Mitropoliei Moldova.

„Răposatul a cerut să nu-l cheme pe acest preot!”

„La înmormântarea unui bărbat rudele nu l-au chemat pe părintele Ion Zicu deoarece acesta anterior a fost implicat în scandaluri şi ar fi fost văzut de mai multe ori în stare de ebrietate.

Răposatul, înainte de moarte, a cerut să nu-l cheme pe acest preot”, ne-a povestit primarul satului, Fiodor Maranceac.

„Preotul are vreo 60 de ani, nu are familie şi nu sunt sigur că are acte, care i-ar permite să slujească, cel puţin până acum nimeni nu a văzut aceste documente„, a mai povestit primarul.

