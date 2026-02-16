Credința în era digitală

Pentru acest preot, TikTok nu este doar o aplicație pentru tineri, ci un adevărat „amvon modern”. El consideră că misiunea Bisericii este de a merge acolo unde se află oamenii, iar astăzi, oamenii sunt online. „Trebuie să ne adaptăm mijloacelor epocii noastre”, explică el, subliniind importanța utilizării noilor tehnologii pentru a menține dialogul cu noua generație.

Să binecuvânteze un Ferrari, să izbucnească în râs în timpul unei slujbe sau să filmeze o confirmare cu ochelari inteligenți… Părintele Geoffroy de La Tousche face totul pentru camere. Și strategia funcționează: contul său de TikTok numără peste 18.000 de abonați, având videoclipuri cu milioane de vizualizări.

Conținut care „rupe” barierele

Videoclipurile sale nu sunt predici formale și rigide. Preotul folosește un ton relaxat, răspunde la întrebări curioase, explică simboluri religioase sau pur și simplu împărtășește momente din viața sa cotidiană, totul presărat cu o doză de umor și simplitate. Această abordare umană a atras un public numeros, transformându-l într-un adevărat fenomen local și nu numai.

O punte între generații

Succesul său pe TikTok demonstrează că spiritualitatea poate găsi un loc chiar și între clipurile de 15 secunde. Reacțiile internauților sunt, în mare parte, pozitive, mulți apreciind deschiderea sa și curajul de a sparge stereotipurile legate de figura tradițională a clericului.

Povestea preotului din Rouen este un exemplu de „evanghelizare digitală”, arătând că, indiferent de vechimea instituției, adaptabilitatea este cheia pentru a rămâne relevant în societatea contemporană.

Acest nou episod al podcastului „Oamenii locului” (Les gens du coin) prezintă portretul unui preot a cărui dorință cea mai arzătoare este de a trăi în pas cu timpurile. El își propune să „șteargă praful” de pe imaginea preotului tradițional, pentru a le reda francezilor dorința de a se întoarce la biserică.

„I se spune Beyoncé”

«I se spune Beyoncé», îl tachinează câteva enoriașe din Rouen, prezente în acea zi. «Nu vreau să fiu o vedetă», le răspunde preotul zâmbind. În cei 27 de ani de preoție, Geoffroy de La Tousche nu a cunoscut, desigur, niciodată un asemenea succes. Pe stradă, oamenii îl opresc. Exclamă cu ochii mari de uimire: «V-am văzut pe TikTok!». Parohul s-a alăturat chiar și unui grup de „influenceri catolici francofoni”, relatează 76actu.

Dar funcționează cu adevărat această strategie de evanghelizare asumată a Bisericii? Cifrele nu sunt deloc favorabile: în 1981, 70% dintre francezi se declarau catolici, față de mai puțin de 29% în prezent, conform datelor INSEE. Este un regres net, care reflectă dezinteresul tot mai mare al populației față de religie.

„Nu mi-e teamă să pun punctul pe i”

Nuntă, botez, întrebări despre credință sau chiar știri de actualitate… În videoclipurile sale, se discută despre orice. Părintele Geoffroy o spune chiar el: „Nu mi-e teamă să pun punctul pe i”.

De exemplu, nu a ezitat să organizeze o dezbatere despre moartea americanului Charlie Kirk și despre modul în care imaginea acestuia a fost recuperată de mișcările identitare. Sau să se exprime cu privire la demisia prim-ministrului Sébastien Lecornu.

Dar, în mod evident, toate videoclipurile sale gravitează în jurul catolicismului și al practicii religioase. Cu toate acestea, printre numeroasele mesaje private pe care le primește, «sunt mulți necredincioși», remarcă el.

Fie din simplă curiozitate, fie din dorința de a se converti, mulți îi pun întrebări sau chiar îi împărtășesc detalii intime din viața lor. «Există o latură de confesional», recunoaște preotul din Rouen.



