Un preot din Iași a ucis doi câini. A tras cu pușca ziua în amiaza mare

Incident neobişnuit, zilele trecute, la Iaşi, după slujba de duminică. Un preot a pus mâna pe o armă de vânătoare, a băgat un cartuş pe ţeavă şi a ţintit doi câini. Incidentul a împărțit enoriașii în două.

Oamenii din comuna Holboca au avut un șoc, duminica trecută, după ce preotul a tras cu o pușcă în doi câini, omorându-i.

Un apel la numărul unic de urgenţe avea să anunţe că o anumită persoană a tras cu armă de vânătoare în sat. Imediat au ajuns la faţă locului poliţiştii ieşeni împreună cu criminaliştii. Au pornit o anchetă şi au stabilit că doi câini, unul maidanez, iar altul a unui localnic, au fost împuşcaţi. Atât cele două leşuri, cât şi armă de vânătoare a preotului Dumitru Chirică au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Totodată, oamenii legii au deschis un dosar penal, scrie bzi.ro

Preorul trebuie să dea acum explicații în faţă legii.

Localnicii ştiu că preotul are arme de foc şi spun că mai aud câteodată împuşcături. Cât despre cei doi câini împuşcaţi vorbeşte toată lumea.

“Preotul are armă… A împuşcat doi câini din câte se aude. Acum eu nu mă pricep dacă are sau nu voie, totuşi din câte am auzit că ar fi fost la el pe proprietate. Se mai aud împuşcături, dar nu ştiu dacă vin sau nu de la el. Oricum la noi în zona sunt aduşi câini şi pisici de prin alte părţi şi sunt lăsate aici. Eu zic că preotul a făcut foarte bine, la mine am găsit în curte câini vagabonzi. E plin de javre peste tot. Nu mai poţi lasă o pasăre liberă”, a spus, pentru sursa citată o localnică.