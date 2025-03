Reamintim că o decizie a ÎCCJ a dat drumul prescripțiilor pe bandă rulantă, iar aproape 11.000 de dosare penale s-au închis din acest motiv. O listă de VIP-uri a beneficiat de această decizie, iar cazul cu cea mai mare mită aflat pe rol este al fostului primar Marian Vanghelie, acuzat că a primit șpagă peste 30 de milioane de euro.

Reținerea și arestarea în campania electorală

O regulă nescrisă a fost stabilită de decenii pentru organele judiciare și magistrați: în campania electorală să nu fie reținuți sau arestați candidații decât dacă este vorba despre un flagrant și există dovezi solide. Motivul: să nu creadă electoratul că este vorba de o reglare de conturi, iar puterea joacă murdar. Regulă care a fost încălcată anul trecut.

În timp ce ministrul justiției era Alina Gorghiu (PNL), un primar liberal din județul Neamț a stat în arest preventiv aproape patru luni. Chiar înainte cu două săptămâni de alegerile locale, unde candida pentru un nou mandat la Primăria Tarcău, Dănuț Manole Fîrțală s-a trezit pe 22 mai cu o armată de polițiști și cu un procuror, care i-au dat deșteptarea la 6 dimineața. După percheziții unde nu s-a găsit vreo dovadă, potrivit rechizitoriului, edilul a fost reținut și apoi arestat pentru luare de mită: o sumă care oscilează între 200 și 2.000 de euro în total. În aceeași zi cu el a fost arestat Sebastian Maxim, consilierul său, acuzat că și el ar fi luat șpagă.

Recomandări Motivarea BEC pentru anularea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale

De după gratii, Fîrțală a reușit performanța să fie singurul primar arestat din România care a câștigat alegerile în 2024, iar performanța a fost cu atât mai mare cu cât contracandidatul său a primit susținerea premierului Marcel Ciolacu, totodată și președintele PSD (foto). Aflat sub control judiciar din septembrie, fără dreptul de a lucra, primarul s-a apucat de munca de detectiv în propriul dosar. Așa a descoperit că suspiciunea rezonabilă pomenită a plecat de la falsificarea unor conversații pe WhatsApp.

Iulian Găină, contracandidatul primarului, a fost susținut în campania electorală de Marcel Ciolacu

Contracandidatul reclamant

Povestea dosarului penal al edilului Dănuț Manole Fîrțală a început în ianuarie 2024, când Iulian Găină, fostul primar PSD cu 16 ani la conducerea comunei, s-a prezentat la DGA Neamț și a afirmat că ar avea dovezi de corupție. A dat o declarație și a rămas ca pentru dovezi să vină cu un administrator de firmă, care i-ar fi dat mită lui Fîrțală. Pe 22 ianuarie, Silviu Ciupercă (fost colaborator al primului denunțător și totodată fostul angajator al soției celui care a condus destinele comunei patru mandate) a declarat că primarul Manole Fîrțală îi acorda contracte doar contra comision. Contracte pentru firma Sylversyl Demolări SRL. Și au început să curgă câteva istorii care duc la maximum 2.000 de euro. Dovezile prezentate au fost câteva mesaje pe WhatsApp, niciuna în care să i se fi cerut sau în care denunțătorul să-i precizeze că-i dă mită sub diverse forme.

Recomandări BEC a invalidat candidatura lui Călin Georgescu la președinția României. Ce urmează?

Iulian Găină. Foto: Facebook

Astfel, pentru că probele erau insuficiente, acesta din urmă s-a oferit să obțină mai multe dovezi. Aproape 300 de înregistrări audio a primit procurorul Sofronie Constantin Sorin, de la Parchetul Tribunalului Neamț, zeci de mesaje și câteva înregistrări video. Singurul moment spectaculos din ancheta de peste trei luni sub supraveghere video-audio a fost când denunțătorul a aruncat un plic (în care a susținut că ar fi fost 3.000 de lei) către primar, apoi a fugit. Plic care n-a fost găsit.

„Niciuna nu reprezintă vreo dovadă, dar mandatul meu a fost prelungit de patru ori, fără ca instanța să citească dosarul”, a susținut edilul aflat sub control judiciar.

„Sfântul cu pălărie m-a arestat!”

Știrea cu primarul care a câștigat de după gratii a făcut turul presei din România, iar reporterul cotidianului Libertatea a încercat să obțină un interviu cu Manole Fîrțală. O discuție față în față, chiar în celulă, după acceptarea sa telefonică. Solicitarea către parchet a fost realizată în august 2024, iar răspunsul favorabil a fost primit la început de septembrie, când primarul a fost eliberat.

Recomandări Firul care îl leagă pe Călin Georgescu de gruparea antistatală „Vlad Țepeș”. Rolul Dorinei Mihai și al putinistului Mihai Lauruc

În timpul discuțiilor telefonice, Manole Fîrțală ne-a spus că n-a cerut și nu a primit niciun leu ca mită, „lucru care se poate observa în toate înregistrările telefonice, conversațiile scrise și chiar cele filmate”. Ni s-a plâns că tot acest dosar este opera contracandidatului său, Iulian Găină, care nu a suportat înfrângerea din 2020 și cu atât mai mult pe cea din 2024, când a fost susținut chiar de premierul Ciolacu.

„Sunt un om foarte credincios și cred că destul de naiv. Am fost profesor IT, am fost formator pentru obținerea de fonduri europene și am intrat în politică (n.r. – a fost președinte PNL Tarcău până la arestare), apoi la primărie pentru a obține mai mulți bani pentru comunitate.

Drumurile sunt rele, nu avem gaze și nici apă curentă. Administratorul firmei care m-a denunțat mi-a cerut de mai multe ori bani cu împrumut, iar o singură dată am avut gura pocită când i-am zis: Măi, Silviu, tu-mi vei da banii înapoi cu titlul de mită! El mi-a replicat că e un Dumnezeu deasupra și nu va face asta. Am făcut o glumă, care s-a dovedit reală.

Da, am avut contracte cu firma administrată de el, pentru că nimeni nu venea la sumele mici pentru curățenia în comună. Nu este însă el vinovat, ci Găină, sfântul cu pălărie (n.r. – fostul edil este cunoscut pentru ținuta sa în care apare aproape de fiecare dată cu o pălărie neagră cu boruri largi). Eu am încercat să fac pace cu toată lumea, dar unii nu suportă să piardă. De aceea mi-a și bătut un consilier local, de am ajuns de râs în presă (n.r. – fostul primar PSD l-a agresat pe Cezar Negară și a fost condamnat. Foto: Adevărul). Și Silviu nu a priceput că nu pot continua să închei contracte cu nicio firmă dacă n-am bani suficienți la buget și prefer să-i drămuiesc cât mai cumpătat pe aceia care există”, ne-a mai zis primarul într-o discuție telefonică, înainte de eliberare.

Primarul Găină și consilierul Negară, în 2016

Eliberarea, internarea și tăcerea

Pe 9 septembrie, Manole Fîrțală a fost eliberat din arest în urma unei decizii a Curții de Apel Bacău, dar i s-a interzis să intre în contact cu peste 40 de persoane din localitate și să nu-și desfășoare activitatea de primar. La câteva zile, un ulcer perforat l-a trimis la Spitalul de Urgențe din Neamț și de acolo la Spitalul Județean Mureș, unde a fost operat și a fost internat o perioadă.

După externare, edilul ne-a amânat acordarea interviului din două motive: starea de sănătate precară și că dorește să se afle adevărul, iar poate procurorul va avea timp suficient să strângă dovezile. „Eu am avut răbdare ca organele judiciare să clarifice situația de necrezut în care sunt. Suspiciune rezonabilă până când?! Sper să se lămurească și domnul procuror că nu sunt un corupt, iar acuzațiile sunt fanteziile unor oameni care nu știu să piardă. Unul a pierdut primăria, iar celălalt contractele cu comuna. Și nu pentru că am ceva personal, ci pentru că nu sunt bani la buget și preferăm să ne descurcăm cu angajații pentru curățenia stradală”, ne-a spus în decembrie primarul Fîrțală.

Găină: toată lumea știe că este vinovat!

Reporterul Libertății a încercat să discute cu cei doi denunțători și cu alte personaje implicate. Cu excepția fostului edil Găină, nimeni n-a vrut să facă vreo declarație. „Ce să ne ascundem după deget. Toată lumea știe că este vinovat, iar instanța va stabili clar asta. Eu sunt martor în dosar și nu-mi este frică de nimeni să spun adevărul. Nu, n-am dovezi, dar zic ce am auzit și eu. E treaba parchetului să le prezinte”, a afirmat Iulian Găină, care ne-a explicat că a fost un mare om de afaceri în zonă, dar n-a făcut nimic ilegal.

Singurele acuzații împotriva sa sunt că și-a angajat fiica la primărie, pe când era edil, că a făcut afaceri proaste cu terenul comunei, cum ar fi parcul cu pini distrus din centrul comunei, unde acum are o rulotă și ține doi câini, că i-a retrocedat soției un teren pe care se afla parcul preferat de regina Maria, loc unde fata domniei-sale și-a ridicat o vilă. Casă construită și cu ajutorul ginerelui, care este polițist la IPJ Neamț, instituția de unde a pornit scandalul mitei.

Casa Ioanei Găină

După o activitate de afacerist în domeniul forestier și într-o carieră de piatră, apoi 16 ani ca primar, fostul edil nu are foarte multe averi pe numele său, după un divorț liniștit. O despărțire în acte, pentru că a ales să locuiască tot cu fosta soție, dar acum în casa ei. Acesta are în concesiune Muntele Lung, una dintre culmile Masivului Tarcău, mai are în proprietate peste 15.000 mp de teren separat și la capitolul financiar se bucură de pensie, dar și de indemnizația de consilier local.

Recent, Găină a fost trimis în judecată pentru delapidare, sub acuzația că s-a jucat cu cardurile de combustibil ale Primăriei Tarcău și ar fi adus un prejudiciu de zeci de mii de lei. Proces în care este implicat un alt coleg de partid, viceprimarul Nistor Mircea Valeriu. După două amânări, Judecătoria Bicaz se va pronunța pe fond pe 31 martie.

Stâna de pe Muntele Lung

Revenirea primarului detectiv

În perioada în care tot a sperat că va reveni pe fotoliul de primar, Manole Fîrțală a studiat dosarul cu toate datele și a mai trecut o dată peste fiecare înregistrare și cuvânt din mesajele de pe WhatsApp. I s-a părut că lipsește ceva din conversații și s-a uitat în telefon. În acel moment a revenit să ne explice că întregul dosar a plecat de la falsificarea unor discuții.

„Mărturisesc că sunt surprins de ce am descoperit. La arestare mi-au luat toate documentele, au văzut că am facturi pentru fiecare lucru cumpărat, l-au chemat până și pe socrul meu la audieri pentru un coteț ș.a.m.d. Nu înțeleg cum de nu au verificat anchetatorii că în telefonul meu sunt anumite mesaje și la denunțător altele trunchiate.

De exemplu, de fiecare dată când îmi scria că are nevoie de bani cu împrumut pentru diverse, apar doar discuțiile în care ne salutam și eu îi ziceam să vină la birou. Acolo sunt pomenite aproape toate sumele pe care i le-am împrumutat și pe care el le-a negat sub jurământ, că n-ar fi primit niciodată bani. Chiar dacă undeva la o filă recunoaște că i-am dat doar 2.000 de lei și încă nu i-am văzut înapoi. Pe scurt, a șters mesajele respective și a indus în eroare organele de cercetare.

Pe de altă parte nu știu ce a făcut cu banii marcați primiți de la procuror și care n-au fost găsiți la mine. Nici logic nu era să-mi dea presupusa mită în 2024, pentru că eu nu avem niciun contract cu el și l-am refuzat ultima oară când a venit cu o propunere chiar în campania electorală. Mai mult, de toate activitățile pe care el le desfășura se ocupa viceprimarul Nistor, căruia i-am delegat atribuțiile în 2021 la sfatului fostului secretar al comunei, care m-a avertizat că ar fi bine să nu fiu implicat.

Povestea asta mi-a afectat sănătatea fizică și psihică doar pentru un joc politic! De judecat a făcut-o comunitatea la vot. Dacă nici acum instanța nu vrea să se uite la probe, nu-mi rămâne decât să aștept un miracol divin. Eu cred că Dumnezeu nu mă va lăsa”, a declarat primarul ales, dar care de aproape 10 luni n-a avut voie să meargă la birou. În curând un an, dacă rămâne valabilă decizia procurorului Sofronie de prelungire a controlului judiciar dată pe 6 martie. „Îmi voi pune o pancartă pe piept și voi protesta împotriva acestui abuz continuu, în fața Tribunalului Neamț, dacă nici probele găsite de mine nu vor fi luate în considerare ”, ne-a mai spus primarul Fîrțală, care din 22 mai 2024 este întreținut de soție.

Foto: Facebook

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Mașina Digi, distrusă la protestul din București, a fost ridicată de Poliție

Urmărește-ne pe Google News