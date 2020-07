Vasile Găurean este unul dintre cei mai vechi primari din județ, edilul localității Galaţii Bistriţei și a fost internat chiar și la Terapie Intensivă. A fost externat, este acasă, dar zace în pat pentru că este foarte slăbit, se arată în mesajul Instituției Prefectului, preluat de Agerpres.

“Am trecut printr-o experienţă amară de tot. Am fost pur şi simplu mort. Din sicriu am înviat. Nu e o glumă. Virusul ăsta e foarte periculos şi atacă organismele în diferite moduri. De exemplu, unul care mai are şi alte boli, ca mine, suferind de diabet, este atacat. Mi-a mâncat aerul, oxigenul din plămâni”.



Vasile Găurean