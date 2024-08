Bărbatul condamnat, în vârstă de 24 de ani, din comuna Muntenii de Jos, racolase două fete, de 13, respectiv 16 ani, din județul Vaslui prin metoda „loverboy”.

Bărbatul o exploata sexual pe fata de 16 ani încă din anul 2022, iar pe cea de 13 ani o racolase în primăvara anului trecut, a violat-o și a obligat-o să se prostitueze până în toamnă, când a fost prins și arestat, potrivit sursei citate.

Judecat prin procedura simplificată, a recunoașterii vinovăției, tânărul a fost condamnat la 8 ani și 4 luni închisoare pentru trafic de minore, proxenetism și viol.

La proces, bărbatul a prezentat judecătorilor o caracterizare favorabilă semnată de Paul Iulian Lazăr, primarul din comuna lui de domiciliu, Muntenii de Jos, în care acesta scria despre inculpat că „îşi câştigă existenţa prin muncă cinstită”.

Ce spune primarul despre caracterizarea făcută

Primarul a recunoscut că a oferit acea caracterizare bărbatului, însă a spus că nu avea cunoștință de acuzațiile care i se aduceau.

„Eu sunt vecin cu el în satul Băcăoani (n.r. care aparține de comuna Muntenii de Jos). De câte ori mă întâlneam cu el dădea «Bună ziua!», lucra pe la oameni, nu făcea scandal. În contextul acesta am scris acea caracterizare. Mi-a spus că îi trebuie caracterizarea în instanță, atât. Nu aveam cunoștință de acuzațiile acestea, omul când îl vezi nu știi ce ascunde. Este evident că am greșit, am fost păcălit”, a declarat primarul comunei Muntenii de Jos, pentru Hotnews.

Când a aflat că una dintre victimele vecinului său avea doar 13 ani, iar datele din dosar arată că acesta a abuzat-o și exploatat-o sexual, precum și că a consumat droguri de mare risc, alături de minore, primarul s-a declarat șocat.

„Vai, vai vai! Extraordinar! Sper că judecătorul nu a ținut cont de caracterizarea mea. De acum înainte când o să mai vină cineva să îmi ceară caracterizare o să îi cer dosarul sau să mă pună în legătură cu polițistul care îl anchetează”, a adăugat primarul Lazăr.

Reacția judecătorului

Magistratul care a soluționat cazul nu a ținut cont de aprecierile edilului la adresa inculpatului și, mai mult, le-a criticat.

„Instanţa nu poate avea în vedere aspectele care emană din caracterizarea depusă la dosar emisă de primarul comunei de domiciliu a inculpatului, percepţia comunităţii fiind evident eronată, câtă vreme se precizează că «în calitate de primar interacţionez permanent cu cetăţenii din comunitate şi cunosc bine aspectele legate de viaţa acestora» şi, cu toate acestea, se arată că «ştiu că îşi câştigă existenţa prin muncă cinstită».

În mod evident realitatea cu privire la modalitatea în care acest inculpat îşi câștiga existenţa era departe de munca cinstită, fiind grefată pe o lipsă totală de respect nu doar faţă de munca cinstită, ci chiar faţă de semenii săi, creând condiţii pentru exploatarea unor minore, întreţinând relaţii sexuale cu o minoră vulnerabilă, beneficiară a unor măsuri de protecţie socială, aflată sub influenţa drogurilor şi băuturilor alcoolice”, a reținut judecătorul de caz în motivarea condamnării.

O amenința pe fata de 13 ani că o dă afară din casă dacă nu se prostituează

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a închiriat un apartament unde a determinat cele două minore să se prostitueze, profitând de situația lor vulnerabilă.

Minora de 13 ani fugise din centrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, iar bărbatul o amenința că, dacă nu va întreține relații sexuale contracost, va fi dată afară din casă, potrivit datelor din dosar.

„Inculpatul a înţeles să îşi asigure o viaţă uşoară, axată pe plăceri pe care le obţinea prin exploatarea lato sensu a unor minore, descoperind că fără a presta de fapt nicio activitate, poate avea un nivel de trai mult ridicat chiar în raport cu semeni care prestează activităţi lucrative”, a conchis judecătorul în hotărârea de condamnare.

Alături de bărbatul de 24 de ani, Tribunalul Vaslui a decis condamnarea a altor două persoane, un taximetrist și un om de afaceri local, care au livrat droguri minorelor exploatate sexual. Un an și patru luni cu suspendare, respectiv cinci ani de detenție sunt pedepsele aplicate celor doi.

Decizia, pronunțată pe 14 august de Tribunalul Vaslui, nu este definitivă.

