Compania lui Elon Musk a lansat cel mai recent prototip Starship din Texas, la două luni după ce testul anterior s-a încheiat tot cu o explozie la aterizare. Racheta a atins altitudinea propusă de 10 kilometri, ușor mai mică decât ultima, însă la coborâre nava s-a înclinat şi nu a reușit să se îndrepte la timp pentru aterizare și s-a izbit de sol.

Următoarea rachetă Starship a stat în apropiere la locul de lansare din Boca Chica, Texas, în timpul testului de marți, care a durat șase minute și jumătate.

