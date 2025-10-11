Dispozitivul poate fi amplasat oriunde

Instalat din 19 septembrie în Angoulême, Charente, Franța, acest radar a „clipit” de 540 de ori într-o singură zi, pe 24 septembrie, potrivit Actu Charente. În medie, acest radar prinde 300 de șoferi în fiecare zi.

Dispozitivul, protejat de conuri este compact și ușor de deplasat, nu necesită nici conexiune electrică, nici instalare complexă. Alimentat de baterii, uneori suplimentat de panouri solare, poate rămâne în funcțiune timp de câteva zile sau săptămâni fără intervenție.

Aparatul care măsoară viteza cu care se deplasează autovehiculele are scopul de a proteja traficul pe RN10, dar și muncitorii care desfășoară diverse lucrări pe autostradă.

Echipamentul este folosit pentru a securiza zona de lucru. Din punct de vedere tehnic, aceste dispozitive sunt capabile să măsoare vitezele în ambele direcții de circulație și să urmărească mai multe vehicule în același timp.

Acesta a fost instalatăca parte a proiectului de montare a barierei de siguranță din beton.

Utilitatea unui astfel de aparat

Pe rețelele de socializare, Direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique a arătat că în următoarea perioadă vor fi instalate alte radare.

Radarul de șantier detectează vehiculele grele care circulă cu peste 70 km/h și 110 km/h pentru cele ușoare.



Radarul „a înregstrat în medie 250 până la 300 de șoferi pe zi, cu un vârf de 540 pe 24 septembrie 2025, ceea ce demonstrează utilitatea unui astfel de dispozitiv în ceea ce privește comportamentul anumitor participanți la trafic”, a declarat DR pe site-ul său web, potrivit Ouest-France.



În 2023, potrivit Mappy, radarul cu cele mai multe înregistrări privind depășirea vitezei legale a fost instalat pe o secțiune cu patru benzi a autostrăzii A8, în apropiere de Cagnes-sur-Mer, numărul acestora ajungând la 400.

