Incidentul a fost preluat de presa locală

Presa locală a preluat incidentul, cu titluri de genul „De ce a făcut-o funcționarul public conștiincios?” și „A fost prea greu la muncă?”.

De asemenea, pe rețelele de socializare a existat un val de simpatie pentru angajatul afectat, interesul oamenilor fiind amplificat de faptul că funcționarul public era, de fapt, un robot.

Unii cred că este primul caz de „sinucidere a unui robot” – că acesta s-a aruncat intenționat pe scări, fiind frustrat de locul său de muncă. Potrivit martorilor, robotul se rotea într-un loc cu puțin timp înainte de cădere, fapt ce a dus la speculații că ar fi avut o criză emoțională.

Totuși, pentru a-și lua intenționat viața, robotul ar trebui să fie conștient. Aceasta este o idee vehiculată în literatura SF de peste un secol. Abia în ultimele decenii, tehnologi și filosofi au început să speculeze serios despre momentul și modul în care acesta ar putea deveni realitate.

Părerea unui profesor de filosofie

Jonathan Birch, profesor de filosofie la London School of Economics și autor al cărții The Edge of Sentience: Risk and Precaution in Humans, Other Animals, and AI, consideră că vom vedea în curând ceea ce el numește „inteligență artificială ambiguă din punct de vedere al conștienței”.

Recomandări Cazul „Nordis” de Alba: 211 oameni, lăsați fără 12 milioane de euro: „A fost momentul în care mi-am dat seama că am fost înșelat”

„Prin ambiguă, mă refer la faptul că unii oameni vor fi absolut convinși că partenerul lor AI este o ființă conștientă cu o viață interioară bogată și vor fi indignați când alții vor nega acest lucru”, explică el pentru The Independent.

„În același timp, alții vor fi la fel de convinși că aceste AI nu simt absolut nimic. Nu va fi posibil să determinăm cine are dreptate, deoarece înțelegerea noastră științifică despre conștiență nu este încă suficient de matură. Acest lucru ar putea duce la diviziuni sociale serioase”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News