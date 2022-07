Robotul i-a prins copilului un deget și apoi i l-a rupt.

Incidentul a avut loc deoarece copilul „a încălcat” regulile de siguranță și a făcut prea repede o mutare, au declarat oficialii.

Sergey Lazarev, președintele Federației de Șah din Moscova, a declarat agenției de presă TASS, după incident, că robotul a luat parte la mai multe turnee în trecut, fără a avea loc incidente.

O filmare a incidentului din 19 iulie, publicată pe Telegram, arată cum degetul băiatului este ținut de brațul robotizat timp de câteva secunde, înainte ca oficialii să intervină.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H