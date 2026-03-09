Jafurile s-au petrecut luni, 2 martie, în Bruck an der Leitha, între orele 16.00 și 17.30, iar suspectul a fugit de la locul ultimei fapte cu un autoturism, a arătat ancheta.

După ce au fost raportat furturile, poliția a demarat o amplă operațiune de căutare a suspectului. În jurul orei 19.00, mașina acestuia a fost interceptată de agenții de la secția de poliție din Nickelsdorf, la granița cu Ungaria, în landul Burgenland.

În interiorul vehiculului, polițiștii au descoperit articolele de îmbrăcăminte de lux furate, a căror valoare era de 5.000 de euro. În urma percheziției, bărbatul și-a recunoscut vina.

Bărbatul a fost reținut și predat Parchetului din Korneuburg. După audiere, suspectul a fost transferat în penitenciarul din Korneuburg, urmând să fie anchetat pentru faptele sale.