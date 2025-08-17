Conform relatărilor presei elene, turistul a căzut de pe un dig în stațiunea Thermaikos. Curenții puternici l-au tras la fund, punându-i viața în pericol. Martorii au alertat imediat serviciile de urgență.

Persoanele aflate în zonă au reușit să-l scoată pe bărbat la mal și i-au acordat primul ajutor. La sosirea echipajului medical, turistul a fost stabilizat și transportat de urgență la Spitalul General Universitar AHEPA.

Din nefericire, în ciuda eforturilor medicilor, bărbatul nu a supraviețuit. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei.

Acest caz tragic amintește de un alt incident petrecut recent în Grecia. În urmă cu aproximativ două săptămâni, un alt turist român și-a pierdut viața pe o plajă din insula Thassos.

Bărbatul se afla în vacanță cu familia sa când a decis să facă scufundări în zona Paradise Beach. Deși salvamarii au intervenit rapid și au încercat să-l resusciteze timp de 45 de minute, eforturile lor au fost zadarnice.

O altă turistă, în vârstă de 70 de ani, a fost găsită inconștientă în apă pe 26 iulie, lângă o plajă din Hersonissos, Creta. Deși salvatorii au intervenit prompt, femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

