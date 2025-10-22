Autostrada A4 (Ostautobahn A4) face parte din rețeaua europeană de drumuri cu indicativul E60. Pornește de la Viena și se îndreaptă spre est, ajungând până la Nickelsdorf, unde traversează granița cu Ungaria.

Românul „zbura” cu 192 km/h

Controlul a avut loc pe 19 octombrie 2025, între orele 10.30 și 13.00. Operațiunea a fost efectuată de polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Rutieră Schwechat, pe autostrada A4 din districtul Bruck an der Leitha, în direcția Ungaria. Agenții au folosit dispozitive laser pentru măsurarea vitezei.

Trei șoferi au fost prinși circulând cu viteze extrem de mari. Un șofer maghiar de 30 de ani a fost înregistrat cu 159 km/h, un ucrainean de 79 de ani a fost prins circulând cu 176 km/h, iar recordmenul a fost un tânăr român depistat cu 192 km/h, 92 km/h peste limita legală.

Noua lege privind confiscarea și licitarea vehiculelor

Toți cei trei șoferi și-au pierdut permisele de conducere pe loc. În plus, mașina șoferului român a fost confiscată temporar.

Începând cu 1 martie 2024, în Austria a intrat în vigoare o nouă lege care permite confiscarea și chiar licitarea vehiculelor șoferilor care comit încălcări grave ale limitelor de viteză.

Măsura se aplică în cazul depășirilor repetate cu peste 60 km/h în localități sau peste 70 km/h în afara localităților.

Chiar și la prima abatere, șoferii care depășesc limita de viteză cu peste 80 km/h în localități sau cu peste 90 km/h în afara localităților riscă să li se confiște vehiculul.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

În cazul recidiviștilor, confiscarea poate deveni permanentă

Mașinile pot fi confiscate până la 14 zile chiar dacă nu aparțin șoferului. În cazul recidiviștilor, confiscarea poate deveni permanentă.

Toți cei 46 de șoferi prinși cu viteză excesivă au fost raportați la Administrația Districtului Bruck an der Leitha pentru sancțiuni suplimentare.

Anterior, un radar autonom instalat pe RN10 în Angoulême (Charente, Franța) a prins 540 de șoferi vitezomani într-o singură zi, pe 24 septembrie. Pus în funcțiune pe 19 septembrie, dispozitivul semnalizează, în medie, 300 de vehicule pe zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE