„În noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, Poliţia Română va aduce în ţară un bărbat, de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi proxenetism, fiind condamnat la 6 ani de închisoare”, au anunţat reprezentanții Poliţiei Române.

Bărbatul va fi adus din Marea Britanie şi va fi încarcerat în r pentru executarea pedepsei cu închisoarea.

De la începutul anului și până în prezent, Poliția Română, prin intermediul Biroului SIRENE şi al Biroului Naţional Interpol, a localizat în străinătate 790 de urmăriți, în vederea predării sau extrădării către România, în baza mandatelor emise de autorităţile judiciare române.

Potrivit Poliţiei, au fost aduse în ţară 769 de persoane, 535 fiind preluate din străinătate de către escorte ale Poliţiei Române, în timp ce alte 234 de persoane au fost aduse în România sub paza altor state.

Un bărbat din Suceava, în vârstă de 37 de ani, a fost adus în România, în august 2025, din Norvegia, după ce a fost condamnat la aproape 13 ani de închisoare pentru ultraj, tentativă de omor calificat și trafic de persoane. Potrivit News.ro, individul era inclus în categoria Most Wanted și a fost capturat în urma unei operațiuni internaționale.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE