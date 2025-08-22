„La data de 22 august 2025, Poliția Română aduce în țară un bărbat, de 37 de ani, din Suceava, urmărit din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, tentativă la omor calificat și trafic de persoane, fiind condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare”, a transmis Poliția Română în cadrul unui comunicat de presă.

Incidentul care a dus la condamnarea suceveanului

În decembrie 2017, Alexandru Huțuleac, zis „Duțu”, a comis un act de violență extremă împotriva unui polițist. În timpul unei percheziții la domiciliul său, suspectul a atacat un ofițer al Serviciului pentru Acțiuni Speciale cu o sabie.

Lovitura a vizat zona cranio-cerebrală și brațul stâng al polițistului, provocându-i acestuia o infirmitate permanentă.

Activități infracționale multiple

Pe lângă atacul asupra polițistului, Huțuleac era implicat și în trafic de persoane. În 2017, a forțat o persoană să vândă substanțe interzise, ținând-o sechestrată într-un apartament din Iași. Aceste acțiuni au contribuit la sentința sa de închisoare.

Arestarea bărbatului a fost rezultatul unei colaborări internaționale extinse. Poliția Română, prin Direcția de Investigații Criminale și Serviciul de Investigații Criminale Suceava, a cooperat cu autoritățile norvegiene.

Operațiunea a implicat și sprijinul unităților de urmăriri din Germania, Franța și Spania.

Capturarea suspectului a avut loc pe 17 iunie în Norvegia, în urma unor activități operative comune. Poliția Districtului Oslo a jucat un rol crucial în arestarea efectivă a bărbatului.

În urma modificărilor legislative și a faptului că bărbatul s-a sustras executării pedepsei inițiale, autoritățile au deschis un nou dosar penal pentru evadare. Acesta urmează să fie soluționat de unitatea de parchet competentă.