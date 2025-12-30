Totul s-a petrecut ziua precedentă, în jurul orei locale 13:00, la staţia Temple. Românul a încercat mai întâi să jefuiască un adolescent de 17 ani, dar presa pariziană nu a precizat dacă a și reușit, ci doar că se analizează imaginile de pe camerele de supraveghere.

Apoi, tânărul s-a dus la o femeie. Aceasta nu a vrut să îi dea banii de bunăvoie, așa că individul înarmat cu un ciocan a lovit-o în faţă. Femeia a fost rănită și declarată inaptă de muncă pentru opt zile. La sosirea poliţiştilor, el a aruncat ciocanul, iar oamenii legii au constatat că tânărul, născut în România în 1999, era băut.

Parchetul din Paris a deschis o anchetă pentru tentativă de omor, iar românul a fost arestat.

Amintim că pe 26 decembrie, tot pe linia 3 a metroului parizian, trei femei au fost rănite cu un cuţit de un alt tânăr, de 25 de ani, care a fost apoi arestat. Numai că ordinul de arestare preventivă a fost anulat din motive psihiatrice. Mai exact, autoritățile au stabilit că persoana are o problemă de sănătate mintală și nu poate fi ținută în arestul preventiv.