Românul, care avea deja antecedente penale și, în luna mai, fusese supus măsurii preventive, a fost implicat în cel puțin 2 incidente:

pe 18 iunie, în Piazza Garibaldi, a atacat clienții, tot români, ai unui bar din Piazza Garibaldi și au fost chemat carabinierii Serviciului Mobil al Questurii din Trieste;

cu o săptămână înainte de acest incident, în aceeași piață și tot în stare de ebrietate, a atacat clienții unui alt local, a amenințat o barmaniță și a aruncat pahare și ceștile de cafea pe carosabil.

Individul a fost deferit autorității judiciare, sub acuzația de deținere de obiecte destinate rănirii și de vătămare corporală.

Pe numele lui fost emisă o interdicție de acces urban.

Timp de un an nu mai are voie în localurile care servesc băuturi și alimente (baruri, pub-uri, restaurante, pizzerii, taverne, fast-food-uri etc.) din zona Piazza Garibaldi și străzile înconjurătoare și nici „să staționeze” în apropierea acestora.

Foto: lamiatrieste.com

