Românul a fost somat să evite aeroportul din Dublin, unde se presupune că locuiește. Potrivit Tribunalului Districtual din Dublin, acesta a fost acuzat de obstrucționarea unui funcționar autorizat și de nerespectarea instrucțiunilor acestuia, conform articolului 48 alineatul (9) din Legea aeroporturilor de stat din 2014. Informațiile au fost publicate de Gript.

Pe lângă acest incident, Simandi este acuzat că, în 2020, pe Shelmalies Road, Dublin, se afla în stare de ebrietate într-un loc public, încălcând articolul 4 din Legea ordinii publice. Tribunalul a fost informat că bărbatul, în vârstă de 50 de ani, fără domiciliu fix, trăiește efectiv pe aeroportul din Dublin, lucrând 6-7 zile pe săptămână și trimițând bani mamei sale din România.

Simandi a declarat că el câștigă 120 de euro pe zi, bani pe care îi trimite în mare parte acasă, păstrând o mică sumă pentru a-și acoperi cheltuielile. Judecătoarea Patricia Cronin a observat că, având în vedere veniturile și faptul că nu plătește chirie sau nu are persoane în întreținere, acesta nu ar fi eligibil pentru asistență juridică.

Totuși, după consultarea unui avocat, a reieșit că Simandi ar fi exagerat veniturile, ceea ce a determinat instanța să-i acorde dreptul la asistență juridică.

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Reprezentantul poliției irlandeze, Gardai, a fost de acord cu eliberarea sa pe cauțiune, cu condiția să evite aeroportul din Dublin, cu excepția situațiilor în care călătorește și deține documente de călătorie valide. Simandi urmează să se prezinte din nou în fața Tribunalului Penal Central pe 10 septembrie.