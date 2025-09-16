Polițistul a fost spulberat cu mașina de infractor pe autostrada A4, în zona de serviciu Tesina, la Grisignano di Zocco, în momentul în care a încercat să-l tragă pe dreapta pe șofer. Incidentul a avut loc vineri, 12 septembrie, iar autorul a fost fost identificat ulterior datorită înregistrărilor camerele video dintr-o benzinărie, unde suspectul a oprit pentru a bea o cafea.

Cetățeanul român aflat în arest la domiciliu era bănuit că a furat un BMW în Rho, lângă Milano, iar o patrulă a forțelor de ordine, care fusese înștiințată, a încercat să îl oprească în trafic.

Când agenții au încercat să intervină, suspectul a pornit în trombă și l-a lovit pe șeful patrulei, care a fost rănit grav.

După accidentul intenționat, românul a fugit, abandonând BMW-ul, însă a continuat să fure. Aceesta a sustras alte două mașini. Ultima este o dubiță furată în provincia Udine, pentru a-și pierde urma. Autoritățile se tem că acesta că ar fi trecut deja granița spre România.

Sindicatul polițiștilor a transmis, potrivit Gazeta Românească, un mesaj de solidaritate cu polițistul rănit în misiune, dar și de îngrijorare privind riscurile la care sunt supuși oamenii legii:

„Cu profundă consternare și mare îngrijorare, Forțele de Poliție din Veneto (FSP) au aflat despre încă un incident grav care l-a implicat pe unul dintre colegii noștri. Este inacceptabil ca cei în uniformă să își riște viața chiar și atunci când doar aplică legea, asigurând siguranța tuturor . Nu putem rămâne tăcuți în fața unor astfel de acte de violență împotriva ordinii publice(…).”

