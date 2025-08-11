Amenzi de până la 18.000 de euro

Amenzile actuale pentru aruncarea de șervețele, sticle de plastic sau mucuri de țigară ajung până la 1.188 de euro, conform agenției de presă DPA.

Țara care introduce sancțiuni severe este Italia. Mai exact, șoferii care aruncă o pungă cu gunoi pe geamul mașinii riscă amenzi de până la 18.000 de euro. Nu contează dacă mașina este staționată sau în mișcare în momentul comiterii infracțiunii.

În cazuri grave, dacă gunoiul este aruncat în rezervații naturale sau zone protejate, șoferii riscă să rămână fără permisul de conducere și chiar pot fi condamnați la închisoare.

O schimbare importantă este că infractorii nu mai trebuie prinși în flagrant și opriți de oamenii legii, așa cum se întâmpla până acum. În viitor, va fi suficient ca infracțiunea să fie surprinsă de camerele de supraveghere.

În Italia, gunoiul este adesea aruncat pur și simplu pe stradă, atât în orașe, cât și pe drumurile de țară și autostrăzi. Noile reglementări se aplică și turiștilor străini.

Sancțiuni și în România

Aruncarea chiștoacelor de țigară sau a gunoaielor pe geamul mașinii este strict interzisă și în România, conform Codului Rutier.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor stabilește sancțiuni pentru șoferii care nu respectă aceste norme. Articolul 96 din Codul Rutier prevede amenzi pentru cei care aruncă sau permit aruncarea deșeurilor pe drumurile publice.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Amenzile pentru această contravenție pot varia între 1.000 și 2.000 de lei. În plus, șoferii pot primi și puncte de penalizare.

Legislația prevede sancțiuni drastice pentru cei care nu respectă regulile de protecție a mediului. Un gest aparent banal, precum depozitarea gunoiului în locuri neautorizate, poate atrage amenzi de până la 30.000 de lei, conform Legii 92/2021. Garda Națională de Mediu este instituția care aplică aceste sancțiuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE