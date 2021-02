Incidentul s-a petrecut în august anul trecut. Adrian Popa, în vârstă de 40 de ani, a atacat-o pe polițista Alexandra Dobbs care intervenise în urma unei sesizări de violență domestică, în localitatea Edgware, din nordul Angliei.

Polițista l-a găsit pe român ascunzându-se în grădina locuinței fostei sale iubite, care avea un ordin de restricție împotriva lui.

Atunci când polițista l-a averitizat pe român să se predea, Popa i-a înfipt un pix în față și a atacat-o în repetate rânduri.

Întregul moment al incidentului violent a fost înregistrat de camera corporală a poliţistei, iar imaginile au fost folosite în instanță.

În imagini se vede cum polițista are pistolul cu electroșocuri îndreptat spre Popa, îl avertizează să se oprească, dar el continuă să se apropie amenințător spre ea: ”I’m going to kill you” (Te voi omorî – n.n.), spunea acesta.

Judecătorul care a pronunțat sentința a precizat că ”atacurile asupra ofiţerilor de poliţie nu vor fi tolerate şi cei condamnaţi pentru un astfel de atac vor fi trataţi cu severitate de către instanţe”.

Alexandra Dobbs a declarat în instanță că a rămas cu traume psihice după incident precum şi cu cicatrici. „Am folosit loţiuni şi produse de machiaj pentru a ascunde cicatricile de pe obraz, dar îmi amintesc mereu ce s-a întâmplat. Cicatricile mi-au distrus încrederea în propria persoană şi trăiesc cu impresia că toată lumea mă priveşte cu insistenţă. Gândul la ce s-ar fi putut întâmpla atunci mă îngrozeşte şi acum”, a spus ea, citată de publicaţia britanică.

Citeşte şi:

CTP, după ce Simona Halep a trecut de Iga Swiatek la Australian Open: „În setul doi a făcut ceva simplu și i-a fărâmat jocul adversarei”

Sanofi anunță că vaccinul său bazat pe tehnologia ARN nu va fi gata anul acesta, o lovitură pentru compania franceză

Mesaj de Valentine’s Day din partea Comitetului de coordonare a vaccinării: Programează-ţi jumătatea la cele două întâlniri salvatoare

PARTENERI - GSP.RO Dezvăluiri incredibile făcute de George Simion, la câteva zile după ce Diana Şoşoacă a fost exclusă din AUR

Playtech.ro Smiley și Pepe, consumatori de DROGURI? Un interlop rupe tăcerea și spulberă tot ce știai despre artiști

Observatornews.ro Primele imagini din casa unde au sfârșit o mamă și fetița ei de numai 4 anișori, la Bârlad

HOROSCOP Horoscop 14 februarie 2021. Taurii își fac planuri mărețe, în care îi includ și pe alții, dar fără știrea lor

Știrileprotv.ro Marian Oprișan și-a scos la vânzare singura mașină. Cât cere pe bolidul de lux: 'Pentru pretențioși'

Telekomsport Mesajul tranşant transmis de Serena Williams pentru Simona Halep, înainte de meciul direct din sferturile Australian Open

PUBLICITATE Tot ce trebuie să știi despre pachetele low cost la ski (Publicitate)