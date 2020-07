Românul a stat internat în spital din martie până la sfârșitul lunii mai. A avut plămânii foarte afectați, posibil și inima, și încă este în recuperare. Medicii i-au spus că abia într-un an și-ar putea recăpăta sănătatea deplină a plămânilor.

Florin Filimon a povestit la Digi24 toate experiențele prin care a trecut ca bolnav de COVID-19. A luat virusul din România și l-a dus în Spania, la începutul lui martie. “Din păcate, există cazuri care nu mai pot fi niciodată vindecate. Pentru moment, mă lupt cu tratamentul fibrozei, pentru că am fost printre primii pacienți care au luat acest virus, la începutul lunii martie”, a spus Filimon.

“Am luat virusul din România și l-am dus în Spania, deși majoritate se ferea, prin aprilie și mai, că vin românii din Spania și din Italia și o să umple spitalele și o să infecteze toată populația României. Ei bine, eu l-am preluat din avion. N-a fost vina companiei aeriene. Am stat lângă două persoane care aveau mască. Stewardesa cred că știa despre ce e vorba, pentru că la 15 minute după ce a decolat avionul m-a mutat pe alt scaun, ceea ce nu se întâmplă în mod regulat. La trei zile după ce am aterizat au apărut primele simptome: dureri de cap, tuse seacă, ușoară febră și stomacul deranjat. Am crezut că am mâncat ceva stricat, dar în final s-a dovedit a fi exact semnele pentru COVID”, a povestit românul.

“Am trecut prin cinci tratamente”

La momentul respectiv, nu existau tratamente, toată lumea era în panică. “Eu am trecut prin cinci tratamente, până când au descoperit care sunt medicamentele la care corpul meu reacționează. În salon eram două persoane, celălalt a fost internat după mine și a plecat înaintea mea, deci corpul lui a reacționat mai bine la primele medicamente”, a povestit Florin Filimon.

“Nu doresc nimănui lucrul acesta, probabil că sunt și în România cazuri și pacienți care trec prin asta. Am venit aici să dau glas acestor suferințe și să-i avertizez pe ceilalți, care poate nu cred sau poate că sunt bombardați de tot felul de fake news-uri: Există. Sunt un caz”, a spus Florin Filimon.

El a povestit că a fost internat de două ori. La început, nu se cunoștea mai nimic despre COVID. În primă instanță, a fost luat de ambulanță și dus la un spital militar, unde, din cauza lipsei de teste pentru COVID, doctorița i-a evaluat simptomatologia și l-a trimis acasă.

Românul a mărturisit că un moment greu a fost acela în care a văzut că radiografia arată că plămânii săi erau albi. Virusul este extrem de virulent, iar la un moment dat medicii suspectau că se extinde în tot corpul. “Îți dai seama că mori. Există o diferență între corp și minte”.

