Vacanța în Italia s-a transformat într-un coșmar pentru o familie de români

Ovidiu A., în vârstă de 30 de ani, a fost arestat pe 24 august de autoritățile italiene. După ce a mers în Veneția, în vacanță, împreună cu familia sa, numele său a declanșat o alertă.

Carabinierii l-au depistat pe tânăr și l-au arestat într-o zi de duminică, în timp ce lua micul dejun alături de soție și de fiicele lor în orășelul Caorle, situat pe coasta Mării Adriatice, în provincia Veneto. Numele bărbatului era asociat cu o condamnare de doi ani, care a devenit definitivă în 2020, pentru furt, relatează Corriere del Veneto, care face parte din publicația Corriere della Sera.

Carabinierii i-au prezentat acestuia un mandat de arestare pentru furt, emis pe numele lui, însă turistul român a încercat să le explice acestora că nu el este autorul acestei infracțiuni.

Cu toate acestea, a stat aproape trei săptămâni la închisoare, înainte să i se dovedească nevinovăția. S-a constatat, în final, că a fost o eroare judiciară. Furtul fusese comis de o altă persoană, tot român, care avea o serie de condamnări anterioare, spre deosebire de Ovidiu, care era un tânăr cu un loc de muncă stabil și o viață liniștită în Iași.

Eliberat după aproape o lună de închisoare

„Coșmarul s-a terminat”, a spus el imediat după ce a ieșit pe poarta închisorii din Pordenone, în fața soției, fiicelor și avocatului său, Stefano De Rosa, care îl așteptau cu nerăbdare afară, potrivit publicației citate.

În cazul său, justiția a triumfat după aproape o lună, ajungând la închisoare pentru o „eroare de identitate”. Ovidiu a fost eliberat din închisoare pe 18 septembrie.

Arestarea i-a dat viața peste cap atât lui, cât și familiei sale care a rămas în Italia așteptând să se rezolve „eroarea judiciară”. Veniți în Italia să se relaxeze și să petreacă timp împreună, vacanța s-a transformat pentru ei, însă, într-un coșmar.

Familia românului a fost ajutată de avocatul Stefano De Rosa, care a preluat cazul la sfârșitul lunii august. Acesta a reușit să recupereze fotografiile și amprentele digitale din dosarul adevăratului inculpat și a dovedit identificarea eronată.

Românul solicită despăgubiri statului italian

Avocatul a depus cereri la Parchetul din Pordenone și la judecătorul din Pistoia, apoi a solicitat suspendarea sentinței la Curtea de Apel din Genova, care are competență în materie de apeluri în Toscana. În cele din urmă, Ovidiu a fost eliberat.

„Prejudiciul a fost enorm, dar el l-a înfruntat cu mare demnitate și seninătate”, spune avocatul său.

Românul se gândește să depună o cerere de despăgubiri pentru închisoare nejustificată.

Cu toate acestea, el nu a plecat imediat în România, ci a decis să se bucure, totuși, de câteva zile de vacanță, ceea ce fusese obiectivul său inițial.

