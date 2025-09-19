Vacanța în Italia s-a transformat într-un coșmar pentru o familie de români

Ovidiu A., în vârstă de 30 de ani, a fost arestat pe 24 august de autoritățile italiene. După ce a mers în Veneția, în vacanță, împreună cu familia sa, numele său a declanșat o alertă.

Carabinierii l-au depistat pe tânăr și l-au arestat într-o zi de duminică, în timp ce lua micul dejun alături de soție și de fiicele lor în orășelul Caorle, situat pe coasta Mării Adriatice, în provincia Veneto. Numele bărbatului era asociat cu o condamnare de doi ani, care a devenit definitivă în 2020, pentru furt, relatează Corriere del Veneto, care face parte din publicația Corriere della Sera.

Carabinierii i-au prezentat acestuia un mandat de arestare pentru furt, emis pe numele lui, însă turistul român a încercat să le explice acestora că nu el este autorul acestei infracțiuni.

Cu toate acestea, a stat aproape trei săptămâni la închisoare, înainte să i se dovedească nevinovăția. S-a constatat, în final, că a fost o eroare judiciară. Furtul fusese comis de o altă persoană, tot român, care avea o serie de condamnări anterioare, spre deosebire de Ovidiu, care era un tânăr cu un loc de muncă stabil și o viață liniștită în Iași.

Recomandări
Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele

Eliberat după aproape o lună de închisoare

„Coșmarul s-a terminat”, a spus el imediat după ce a ieșit pe poarta închisorii din Pordenone, în fața soției, fiicelor și avocatului său, Stefano De Rosa, care îl așteptau cu nerăbdare afară, potrivit publicației citate.

În cazul său, justiția a triumfat după aproape o lună, ajungând la închisoare pentru o „eroare de identitate”. Ovidiu a fost eliberat din închisoare pe 18 septembrie.

Arestarea i-a dat viața peste cap atât lui, cât și familiei sale care a rămas în Italia așteptând să se rezolve „eroarea judiciară”. Veniți în Italia să se relaxeze și să petreacă timp împreună, vacanța s-a transformat pentru ei, însă, într-un coșmar.

Familia românului a fost ajutată de avocatul Stefano De Rosa, care a preluat cazul la sfârșitul lunii august. Acesta a reușit să recupereze fotografiile și amprentele digitale din dosarul adevăratului inculpat și a dovedit identificarea eronată.

Românul solicită despăgubiri statului italian

Avocatul a depus cereri la Parchetul din Pordenone și la judecătorul din Pistoia, apoi a solicitat suspendarea sentinței la Curtea de Apel din Genova, care are competență în materie de apeluri în Toscana. În cele din urmă, Ovidiu a fost eliberat.

„Prejudiciul a fost enorm, dar el l-a înfruntat cu mare demnitate și seninătate”, spune avocatul său.

Românul se gândește să depună o cerere de despăgubiri pentru închisoare nejustificată.

Cu toate acestea, el nu a plecat imediat în România, ci a decis să se bucure, totuși, de câteva zile de vacanță, ceea ce fusese obiectivul său inițial.

Coloane de tehnică militară NATO vor intra în România pentru a participa la exercițiul Dacian Fall 2025
Știri România 19 sept.
Coloane de tehnică militară NATO vor intra în România pentru a participa la exercițiul Dacian Fall 2025
Cine a cumpărat jumătate din blocul cu cinema Scala din București, cu risc seismic, care va fi consolidat
Știri România 19 sept.
Cine a cumpărat jumătate din blocul cu cinema Scala din București, cu risc seismic, care va fi consolidat
Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express". Discuția dintre ele a fost făcută publică
Stiri Mondene 19 sept.
Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express”. Discuția dintre ele a fost făcută publică
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Stiri Mondene 19 sept.
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Primele luni de mandat pentru Nicușor Dan, în viziunea unui analist politic: „Schimbarea e grea. Are o comunicare militară, pentru vremuri de război"
Politică 19 sept.
Primele luni de mandat pentru Nicușor Dan, în viziunea unui analist politic: „Schimbarea e grea. Are o comunicare militară, pentru vremuri de război”
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, avertizează primarul din Craiova. „Nu va fi criză"
Politică 19 sept.
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, avertizează primarul din Craiova. „Nu va fi criză”
