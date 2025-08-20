Anchetatorii au reconstituit evenimentele

Proprietarul localului a contactat forțele de ordine după ce a observat daunele la structura exterioară și prezența suspectă a unei persoane în apropiere. Agenții de la Comisariatul de Poliție din Vittoria și Detașamentul de Poliție Rutieră au intervenit prompt.

Prin analiza imaginilor de supraveghere, poliția a putut reconstitui dinamica incidentului. Suspectul a creat o breșă în gazebo-ul exterior folosind un cuțit de bucătărie, apoi a intrat în local și a furat alimente și băuturi.

Bunurile furate au fost recuperate rapid și confiscate de către agenți. Acest lucru a permis restituirea lor proprietarului și a oferit dovezi suplimentare pentru anchetă.

Arme ilegale descoperite asupra suspectului

În timpul percheziției, suspectul a fost găsit în posesia a trei cuțite de bucătărie. Acest fapt a dus la acuzația suplimentară de port ilegal de arme, pe lângă cea de furt calificat.

După finalizarea procedurilor legale, cetățeanul român a fost încarcerat la Casa Circondariale din Ragusa. Cazul său va fi evaluat de Parchetul Republicii din cadrul Tribunalului din Ragusa.

Sistemul de supraveghere video al localului a jucat un rol esențial în rezolvarea cazului. Imaginile au furnizat dovezi concrete despre modul în care suspectul a comis infracțiunea.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Bărbatul, care are antecedente similare, va trebui să răspundă acuzațiilor de furt calificat și port ilegal de arme. Posesia cuțitelor în momentul arestării agravează situația sa juridică.

Un grup de turiști din Italia au descoperit un glonț pe stradă. Obiectul extrem de periculos i-a condus pe polițiști la un român stabilit în Peninsulă, iar când au demarat o anchetă au descoperit și un jaf comis cu 10 ani în urmă.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE