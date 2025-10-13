Motive pentru concediere

Incidentul a avut loc în 2022, când directorul, care avea experiență anterioară la Porsche și Bugatti, a fost angajat de Koenigsegg. După doi ani, acesta a fost suspendat și ulterior concediat pentru presupusă lipsă de loialitate și încălcarea regulilor de confidențialitate.

Conform CarUp, directorul a permis intrarea în fabrică a unui reprezentant Porsche și a fiului acestuia, fără aprobare. Fostul angajat susține că vizita a avut atât scop de afaceri, cât și personal, negând orice risc de divulgare a secretelor companiei.

Însă, Christian von Koenigsegg, proprietarul principal, a considerat că există riscul ca reprezentantul Porsche să fi văzut informații confidențiale despre noua cutie de viteze a companiei, a cărei dezvoltare a costat miliarde.

Disputa legală

Ca răspuns la concediere, fostul director a intentat un proces împotriva Koenigsegg, cerând anularea concedierii și despăgubiri substanțiale. Acesta solicită plata salariului său lunar de 139.200 de coroane suedeze până la soluționarea litigiului, precum și 175.000 de coroane ca daune morale.

În plus, el cere companiei să plătească 900.000 de coroane soției sale pentru un loc de muncă pe care susține că i-a fost promis, dar nu l-a primit niciodată.

Pozitia Koenigsegg

Koenigsegg respinge toate acuzațiile și susține că a existat un motiv întemeiat pentru concediere. Compania neagă, de asemenea, orice promisiune de angajare făcută soției fostului director.

„Este opinia Koenigsegg Automotive AB că au existat motive întemeiate pentru concedierea fostului angajat. Prin urmare, compania respinge cererea de anulare a concedierii. Toate celelalte cereri ale fostului angajat sunt, de asemenea, respinse de companie. Acum, compania așteaptă examinarea cazului de către tribunal”, a declarat Jonas Berndtsson, vicepreședinte pentru personal și cultură, într-un comentariu scris pentru CarUp.

Cazul va fi judecat la Tribunalul din Helsingborg pe 17 noiembrie, după ce încercările de soluționare în scris au eșuat. Această dispută evidențiază tensiunile din industria auto de lux și importanța protejării secretelor comerciale în sectorul hypercar-urilor.

