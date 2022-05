Într-o declarație pentru televiziunea de stat rusă, senatorul recunoaște că „operațiunea militară specială” – cum denumește Moscova invazia în Ucraina – se desfășoară ”cu destule dificultăți”.

”Nu vreau să jignesc pe nimeni în niciun caz. Am petrecut peste șapte ani în război, dar acest război – sper că soldații camarazi nu se simt jigniți – este diferit de ce a fost în Afganistan și în Caucaz pentru că luptăm cu una dintre cele mai puternice și mai bine antrenate armate. Luptăm împotriva soldaților și ofițerilor ruși, cu exact aceeași mentalitate ca a noastră”, a continuat senatorul rus.

