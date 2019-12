De Cătălin Schipor,

Vergil Chițac a lăsat uniforma militară pentru viața politică, iar acum, din funcția de senator și-a anunțat candidatura la primăria Constanța. Modul în care a decis să își critice adversarii a jignit însă o parte dintre persoanele cu dizabilități.

„M-am întâlnit cu mulți constănțeni și am vorbit cu ei. Mulți mi-au cerut să îmi pun experiența, cunoștințele și energia în slujba orașului. Au fost gânduri care realmente mi-au ajuns la inimă și m-au convins că trebuie să iau o decizie. I-am ascultat, i-am înțeles, am cumpănit, cred că nu am altă opţiune și probabil voi lua o decizie conformă cu dorințele lor, adică îmi voi depune candidatura pentru primar. Și asta îmi dă multă putere și cred că dacă ajung la primăria orașului, o să pun orașul pe șine. Soluția este să ajung acolo și să repar ceea ce au stricat autiștii ăștia timp de 20 de ani”, a spus Vergil Chițac la conferința de presă.

Mama unui copil diagonosticat cu autism a reacționat.

”Spre dezamăgirea mea, a noastră, a părinților de copiii speciali, cu TSA (Tulburare de Spectru Autist – n.r.), din Constanța și nu numai, as dori să barez cu câteva cuvinte, și spun ” STOP oameni împrăștiați la minte și care nu vă zbateți o secundă să înțelegeți ce înseamnă AUTISMUL! STOP, că prin declarațiile dvs, jigniți pe cine NU trebuie, cei nevrednici care ne-au condus, atât orașul cât și țara, sunt cu mult sub nivelul acestor ”autiști”. Sunt părinte de copil cu autism și vă invit să faceți efortul să îmi cunoașteți copilul și pe toți ceilalți copiii cu această tulburare și astfel să puteți face diferența“, a postat pe pagina sa de Facebook, Eleonora Nicolae, președinta Asociației Autism Cezar Nicolae – SUITA.

La scurt timp după gafă, Vergil Chițac și-a cerut scuze pe Facebook:

”Îmi pare sincer rău pentru cuvântul pe care l-am folosit în descrierea celor care au făcut parte din conducerea primăriei în ultimii 20 de ani. Am ales cuvântul greșit și chiar dacă acest cuvânt are un sens figurativ secundar, sensul lui primar este o realitate cu care mulți se confruntă și pentru care nu am decât înțelegere și empatie”, a scris el.

