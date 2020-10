Pentru a fi trimis acasă, în izolare, un pacient depistat pozivit cu COVID-19, dar asimptomatic trebuie să fie văzut de un cadru medical, iar apoi DSP emite decizie de autoizolare. Procedura îi ține pe oameni ore în șir în curțile spitalelor, așa cum a pățit și bărbatul în vârstă de 58 de ani din Sibiu.

„Am ajuns la spital acolo unde se face triajul. Vreau să vă spun că trebuie să stai afară, deși este octombrie și vremea s-a răcit considerabil”, începe bărbatul tulburătoarea experiență.

Nu eram doar eu, erau și pacienți cu probleme, pacienți care nu se simțeau bine, pacienți cu febră. Chiar am lăsat pe cineva care avea febră să meargă înaintea mea. Durează patru ore până îți fac analizele de sânge. Am așteptat în curte, în picioare. Nu sunt scaune să stea oamenii jos. Toată lumea stătea pe o bordură, pe o țeavă din aceea de gaz, care pe unde putea. Și au fost în jur de 40 de persoane. Pacient cu COVID-19, din Sibiu:

După ce a efectuat analizele de sânge au urmat razele la plămâni, investigație care a mers repede, dar blocajul a intervenit, din nou, la cabinetul medicului infecționist.

”Ajuns la spital la ora 14.00 am ieșit de la medicul infecționist la ora 21.30. Am așteptat foarte mult până am intrat la medic, iar cei care au rămas, am înțeles că au scăpat dimineața”, a mai spus bărbatul.

Medicul a decis că bărbatul nu necesită internarea și că poate merge acasă să stea în carantină. Pentru a putea părăsi spitalul, bărbatul avea nevoie însă de o decizie eliberată de cei de la DSP.

”Cu toate că medicul a decis că pot pleca acasă, pentru a face asta avem nevoie de o decizie de la DSP, care ar fi trebuit să ajungă în două ore, după cum mi-au spus cei de acolo. La ora 12:10 noaptea m-au anunțat că nu mai sosește decizia și că trebuie să aștept până dimineața”, a mai afirmat pacientul, care a părăsit însă spitalul.

Recomandări Costurile COVID-19: Spitalele românești decontează de la 80 euro pe zi la 5.000 de euro pe zi de pacient pentru bolnavi cu aceeași formă ușoară de virus

Am stat în picioare 12 ore. Nu ți se oferă absolut nimic. Nu primești nici măcar un pahar cu apă. Dacă nu ai inspirația să-ți iei apă, nu ai ce face. Nu ai mâncare, nu ai nimic. Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă dacă afară plouă. Pacient cu COVID-19 din Sibiu:

Managerul spitalului știe de probleme și acuză lipsa de personal

Dr. Liliana Coldea, managerul Spitalului Clinic Județean Sibiu, a explicat pentru portalu sibian Turnul Sfatului că probleme sunt cauzate de numărul mare de cazuri COVID și de lipsa personalului de specialitate.

”Așa ajungem ca pacientul să stea foarte multe ore până când avem, ca să spunem așa, o imagine completă a pacientului, cu analize, cu radiografii și cu un computer tomograf toracic. Acestea sunt problemele. Dacă ar fi un număr de 30 de cazuri, poate ar fi altfel gestionată situația, dar în acea zi au fost 88 de cazuri. Vă dați seama că volumul a fost de aproape trei ori mai mare decât într-o zi în care, ne-am obișnuit, cu numărul de cazuri”, mai spune Liliana Coldea.

Conducerea DSP susține că eliberează deciziile pacienților care sunt trimiși de medici acasă, în mai puțin de 24 de ore.

”Deciziile de izolare a persoanelor testate pozitiv, ce au încheiat evaluarea stării de sănătate și au primit recomandarea medicului de a sta în izolare, DSP le emite în mai puțin de 24 de ore”, este răspunsul dat de cei de la DSP prin Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al Prefecturii Sibiu, citat de site-ul Turnul Sfatului.

