De Andreea Archip,

În opinia sa, sunt utile temporar carantina și restricția călătoriilor, dar pe termen lung trebuie să întărim sistemele de sănătate ale tuturor țărilor. Pare o utopie, dar e singura soluție, crede Alanna Shaikh.

Cum ții viitoarele epidemii sub control

„China a fost mult criticată pentru cum a gestionat criza COVID-19, dar cum ar fi fost dacă ar fi ajuns întâi această boală în Ciad care are 3,5 doctori la suta de mii de locuitori. Sau în Congo, țară care abia a eliberat ultimul pacient vindecat de Ebola. Adevărul este că aceste țări nu au resursele pentru a detecta, trata și raporta aceste boli pentru a ajuta restul lumii”, explică expertul care a analizat viteza de răspuns la virusul Ebola din Congo. Cu toate că doctorii au înțeles repede că sunt în pragul unei epidemii, faptul că nu aveau capacitatea de a testa și trata pacienții a dus la răspândirea bolii. 9 medici congolezi au murit de Ebola, în urma epidemiei.

Exemple din care ar fi trebui să învățăm. „Soluția pe termen lung pentru a limita răspândirea este să construiești un sistem medical global, să susții serviciile de bază în sănătate în toate țările lumii. Pentru ca toate țările, chiar și cele sărace, să poată detecta și trata noile boli infecțioase cum apar”, a mai explicat expertul.

Alanna Shaikh este expert în sănătate globală

Care încă de la început și-a făcut o prezentare a activității pentru ca publicul să înțeleagă de ce este o sursă de încredere. „ N-ar trebui să ascultați pe oricine vorbind despre COVID-19. Am lucrat în domeniul sănătății globale cam de 20 de ani și specialitatea mea tehnică se referă la cum reacționează sistemele la șoc. Am lucrat și ca jurnalist și am scris despre sănătatea globală și biosecuritate. Și a publicat o carte despre marile amenințări globale de sănătate. Dacă ar fi să facem un top de la 1 la 10 al resurselor de expertiză în sănătate globală, atunci 1 este o persoană oarecare ce comentează pe FB și 10 este Organizația Mondială a Sănătății. Pe mine ați putea să mă clasați la un 7 sau un 8”, a mai spus Alanna Shaikh.

Nu va fi ultima criză de sănătate majoră

Fără să vrea să sperie pe nimeni, specialista a explicat de ce COVID-19 nu este singurul virus care se va răspândi pe Planetă. Stilul nostru de viață e de vină. „Alegerile noastre ne va face să atragem mai multe crize. Schimbarea climatică este o urmare și încălzirea Planetei înseamnă un mediu mai atragător pentru virusuri și bacterii. Se adaugă și modul în care ne întindem spre zonele sălbatice tot mai mult. Când ardem și tăiem lemn din pădurea amazoniană ca să avem lemn ieftin pentru construcții, când ultimele zone cu arbori din Africa sunt transformate în ferme și animalele pe cale de dispariție sunt vânate în China, oamenii intră în contact cu populații sălbatice cu care n-au mai avut de-a face până atunci. Iar acele populații de animale au tot felul de boli, virusuri și bacterii, lucruri pentru care nu suntem pregătiți”, a mai spus experta.

La final a dat și câteva sfaturi celor prezenți, sfaturi universale pentru a ne asigura că nu ne îmbolnăvim: „spală-te pe mâini, dezinfectază-ți telefonul, nu-ți atinge fața, nu te freca la ochi, nu-ți mânca unghiile, nu te șterge la nas cu mâna. Nu purta o mască, ele sunt pentru oamenii bolnavi și pentru personalul medical. Dacă ești bolnav, masca îi protejează pe ceilalți când strănuți sau tușești”.

