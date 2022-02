Incidentul a fost surprins în jurul orei 7.00, când băiatul a mers împreună cu colegi de liceu să își cumpere mâncare. Acolo, elevul a văzut în partea stângă a raionului un şobolan pitit sub un carton, pe care l-a filmat şi a postat ulterior imaginile pe Facebook.

„Am intrat să ne luăm mâncare şi am văzut acel şobolan pe care l-am filmat. Nu am anunţat pe altcineva pentru că nu cred că ne-ar fi luat în seamă având în vedere că suntem elevi. Am încărcat apoi imaginile pe o reţea de socializare şi am făcut o sesizare online pe site-ul ANPC”, a declarat elevul care a filmat scena din supermarket.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DSVSA Buzău, Iulian Moca, inspectorii sanitari s-au autosesizat şi au declanşat un control la unitatea unde au fost filmate imaginile.

„Au fost efectuate verificări la nivelul unităţii şi a fost aplicată şi o sancţiune de 10.000 de lei pentru nerespectarea frecvenţei operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare. De asemenea, unitatea va fi monitorizată pentru a se vedea dacă se respectă procedurile de păstrare a igienei”, a declara Iulian Moca.

