Sâmbătă, în jurul orei locale 14.20, proprietarul mașinii și-a prezentat Mustangul verde închis în fața scenei spectacolului „Street Mag” de pe Schützenplatz din Hanovra.

Aparent, șoferul a vrut să ambaleze motorul, însă lucrurile au scăpat de sub control. Mașina a accelerat și a intrat direct în mulțime. „Nu-mi explic ce s-a întâmplat. Am încercat să frânez, am oprit motorul, chiar am scos și cheia din contact, dar nu am putut opri”, a declarat șoferul.

Unfall beim Street Mag Show Hannover ? Hoffentlich ist nichts schlimmes passiert. Auto fuhr in Menschenmenge ? pic.twitter.com/t67Q3jBAFA — Nadine  (@PimpYourMac) July 22, 2023

Trei femei (20, 32 și 61 de ani) și doi bărbați (20 și 23 de ani) au fost răniți, doi dintre ei sunt în stare gravă.

Șoferul a fost reținut și este acuzat de vătămare corporală din culpă și punerea în pericol a traficului rutier.

Vehiculul a fost confiscat, în vederea cercetărilor ulterioare. După primele date din anchetă, ar fi vorba despre o defecțiune tehnică.

Aproximativ 5.000 de persoane se aflau la locul festivalului la momentul accidentului, iar organizatorii au suspendat toate spectacolele auto ulterioare.

„Excludem faptul că bărbatul de 57 de ani a intrat cu mașina în mod intenționat în grupul de persoane. Investigațiile efectuate de serviciul de accidente rutiere din Hanovra cu privire la cursul accidentului și cauza sunt încă în desfășurare”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției landului Saxonia Inferioară, Dennis Schmitt.

Organizatorii au anunțat, duminică, reluarea evenimentului.

