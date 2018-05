Un șofer a circulat fără o anvelopă în Eforie Nord. Bărbatul era beat

Un șofer a circulat fără o anvelopă în Eforie Nord până când a fost oprit de polițiști. Tânărul din Călărași, aflat la volan, a spus că era în căutarea unei vulcanizări, însă scuza n-a ținut în fața oamenilor legii care l-au testat cu etilotestul. Șoferul a rămas pieton pentru că a condus băut.

Bărbatul a fost depistat în timp ce conducea haotic mașina pe DN39, în Eforie Nord. Autoturismul nu avea una dintre anvelope, așa că a oprit de polițiști, scrie Replica.

La volan se afla un tânăr de 26 de ani din Călărași, care le-a spus oamenilor legii că nu are anvelopa, motiv pentru care este în căutarea unei vulcanizări.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest și a fost depistat cu alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul are dosar penal pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice. În plus, s-a ales cu permisul suspendat.