Un șofer de 81 de ani s-a urcat pe un giratoriu din Sinaia: „Eram cu ochii în oglindă și pe animalul din sensul giratoriu”

Un șofer în vârstă de 81 de ani a ajuns cu mașina, miercuri dimineață, în jurul orei 5.00, într-un sens giratoriu din zona centrală a stațiunii Sinaia.

Accidentul a avut loc puțin înainte de ora 5.00, la aproximativ o oră după ce șoferul din Ploiești plecase de acasă, alături de soție, cu gândul să ajungă în Bihor. A ales să pornească devreme în călătorie pentru a evita traficul de dimineață de pe Valea Prahovei.

La intrare în Sinaia, șoferul autoturismului Skoda a ales să treacă prin centrul stațiunii și să evite varianta ocolitoare.

Șoferul de 81 de ani, lângă mașina avariată. Foto: Telegrama

„Eu am plecat la 4 dimineața din Ploiești și în 55 de minute eram în Sinaia. Poate nu știți, dar traficul este la fel de aglomerat și la acea oră pe DN1, doar că pe sensul spre Ploiești. E plin de TIR-uri. Mergi pe Posada și nu pățești nimic și în Sinaia…”, și-a început ploieșteanul povestea.

El spune că după primul sens giratoriu din oraș, în spatele lui a apărut o mașină care circula aproape de marginea drumului, spre deosebire de el, care ținea axul drumului. Pe măsura ce se apropia de al doilea sens giratoriu, a observat în mijlocul acestuia o sculptură care i s-a părut că seamănă cu un animal.

„Cu ochii în oglindă la mașina din spate și la animalul înfipt în mijlocul rondului, m-a trezit că am ajuns la 3 metri de sensul giratoriu și chiar dacă am frânat, nu am reușit să opresc mașina și am intrat direct”, descrie bătrânul de 81 de ani, accidentul.

„Animalul” din mijlocul sensului giratoriu. Foto: Facebook Vlad Oprea, primar Sinaia

Cum nimeni nu a fost rănit și un bărbat care văzuse accidentul s-a oferit să-i transporte autoturismul avariat pe o platformă la un Service de lângă Ploiești, șoferul a plecat de la locul accidentului, dar când a ajuns la mecanic a fost sunat de polițiștii din Sinaia, pentru a se lămuri circumstanțele evenimentului rutier.

„Eu l-am întrebat pe șofer dacă trebuie să chemăm Poliția, iar el a zis că nu, că se ocupă el de formalități”, susține bătrânul.

El a dat asigurări reporterului care l-a intervievat că e un șofer atent de obicei și n-a avut incidente majore în trafic: „E adevărat, am 81 de ani, însă credeți-mă, pentru mine condusul e o plăcere și mă relaxează. În mod normal sunt atent și îmi văd de drum. Evenimentul de miercuri a fost o întâmplare nefericită”.

