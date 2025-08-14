Potrivit poliției, șoferul camionului în vârstă de 55 de ani, a avut o neînțelegere cu șoferul unui autoturism Seat, în momentul în care a dorit să schimbe banda de mers. După câteva șicanări periculoase, autoturismul Seat a frânat în fața camionului, provocând coliziunea celor două vehicule.

„Impactul a făcut ca mașina să se învârtă cu partea șoferului spre fața camionului”, au transmis reprezentanții poliției. Șoferul camionului a împins apoi mașina pe o distanță de 1,5 kilometri, peste graniță, în Luxemburg.

Poliția luxemburgheză și secția de poliție de pe autostradă Schweich au fost alertate pentru a interveni la fața locului. Agenții caută acum martori ai incidentului pentru a stabiili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Cei doi șoferi implicați au rămas fără permise de conducere, la ordinul parchetului, fiind anchetați pentru diverse infracțiuni rutiere. Potrivit poliției, nimeni nu a fost rănit, dar mașina a fost avariată.

