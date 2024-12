Pe 3 decembrie, bărbatul a fost oprit de poliție deoarece circula neregulamentar cu un camion de mare tonaj prin centrul orașului.

Nicolae F., din Maramureș, care transporta piatră la Mitropolia Iași, tocmai din Italia, se rătăcise pe străzile orașului.

După ce polițistul i-a adresat mai multe întrebări, bărbatul a izbucnit în plâns. În cele din urmă, agenții de la Poliția Locală l-au ajutat pe șofer să ajungă la destinație, fără a-l amenda.

A doua zi, șoferul i-a transmis un mesaj polițistului în care a explicat de ce a izbucnit în plâns.

„Datorită problemelor întâlnite pe drum, am întârziat cu livrarea, am stat într-o parcare două săptămâni, în Italia, pentru că am avut camionul defect, și cea mai mare durere a mea este că mi-a murit și fratele mai mic ca mine cu 13 ani acum trei săptămâni, într-un accident rutier, tot șofer de camion….”, a scris bărbatul pe o rețea de socializare.

Totodată, el a precizat că a izbucnit în plâns, „deoarece în 40 de ani de muncă de șofer, este a doua oară când sunt ajutat și nu amendat de un agent de poliție”.

